12 февраля 2018, 08:10

Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин

Движение транспорта по Транскавказской магистрали запрещено в связи со снегопадом и лавиноопасностью, сообщили спасатели.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии движение любых машин запрещено с 04.00 мск на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Это связано с обильным снегопадом и угрозой схода лавин, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", размещенной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня облачно без осадков, температура воздуха +6 градусов, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 13 февраля осадков также не ожидается, температура понизится до +3 градусов, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду.  Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал также, что с 18 по 20 января Транскавказская магистраль была закрыта для большегрузов из-за угрозы схода лавин.

Примечание:

"Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 февраля 2018, 09:07

12 февраля 2018, 08:10

12 февраля 2018, 07:39

12 февраля 2018, 07:14

12 февраля 2018, 06:23

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты