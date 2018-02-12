Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин

12 февраля 2018, 08:10

Движение транспорта по Транскавказской магистрали запрещено в связи со снегопадом и лавиноопасностью, сообщили спасатели.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии движение любых машин запрещено с 04.00 мск на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Это связано с обильным снегопадом и угрозой схода лавин, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", размещенной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня облачно без осадков, температура воздуха +6 градусов, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 13 февраля осадков также не ожидается, температура понизится до +3 градусов, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал также, что с 18 по 20 января Транскавказская магистраль была закрыта для большегрузов из-за угрозы схода лавин.