25 февраля 2018, 20:34

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Армении

Подземный толчок зафиксирован сегодня на юге Армении, жертв и разрушений нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 17.02 по местному времени (16.02 мск) близ села Елпин в 100 километрах южнее Еревана.

"Зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3. Сила толчков в эпицентре составила 4-5. Очаг залегал на глубине 10 километров", - цитирует источник в МЧС Армении РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал о двух землетрясениях в Армении в конце января. 24 января подземный толчок магнитудой 2,1 был зафиксирован в 91 километре северо-западнее Еревана. В тот же день землетрясение магнитудой 2,2 было зарегистрировано в Араратской области. Пострадавших также не было.

 

Примечание:

"11 человек эвакуированы из разрушенного здания в Гюмри", "Землетрясение произошло на юго-востоке Чечни", "Второе за сутки землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии".

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