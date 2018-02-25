25 февраля 2018, 20:34
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Армении
Подземный толчок зафиксирован сегодня на юге Армении, жертв и разрушений нет, сообщило МЧС.
По данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 17.02 по местному времени (16.02 мск) близ села Елпин в 100 километрах южнее Еревана.
"Зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3. Сила толчков в эпицентре составила 4-5. Очаг залегал на глубине 10 километров", - цитирует источник в МЧС Армении РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее писал о двух землетрясениях в Армении в конце января. 24 января подземный толчок магнитудой 2,1 был зафиксирован в 91 километре северо-западнее Еревана. В тот же день землетрясение магнитудой 2,2 было зарегистрировано в Араратской области. Пострадавших также не было.
"11 человек эвакуированы из разрушенного здания в Гюмри", "Землетрясение произошло на юго-востоке Чечни", "Второе за сутки землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии".
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