25 января 2018, 08:32

Второе за сутки землетрясение произошло в Армении

Подземный толчок магнитудой 2,2 зарегистрирован 24 января вечером в Араратской области Армении, спустя 12 часов после землетрясения в Ширакской области. Информации о пострадавших не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 24 января подземный толчок магнитудой 2,1 был зафиксирован в 05:49 по местному времени (04:49 мск) в 91 километре северо-западнее Еревана.

По данным сейсмологов, второе за сутки землетрясение произошло 24 января в 18:09 по местному времени (17:09 мск) в 28 километрах восточнее Еревана.

Эпицентр толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 40.10 градуса северной широты и 44.82 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка находится на территории Араратской области Армении, у границы с Котайкской областью, и ближайшие к ней населенные пункты – села Гегард, Гарни и Гохт (5-6 километра).

Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщается.

Напомним, 19 января днем землетрясение магнитудой 2,2 произошло в Араратской области Армении, в 23 километрах южнее Еревана.

Примечание:

"Землетрясение в Анапе ощутили жители Новороссийска", "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне".

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