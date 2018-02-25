25 февраля 2018, 14:02

Российское судно задержано в Поти

Суд в Поти оштрафовал капитана российского судна за загрязнение моря. Корабль сможет покинуть порт только после уплаты штрафа и компенсации ущерба.

Судно, ходящее под российским флагом, задержано в порту Поти сотрудниками департамента природоохранного надзора.

Капитан корабля оштрафован судом на 65 тысяч лари (около 26 360 долларов) за загрязнение моря у причала порта Поти, так как его судно выбросило "хозяйственно-фекальные массы", сообщило сегодня со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды Interpressnews.

Помимо штрафа, капитан обязан выплатить еще 1276 лари (около 518 долларов) в качестве компенсации за нанесенный окружающей среде ущерб. После уплаты штрафа и компенсации ущерба судно сможет покинуть территориальные воды Грузии.

"Кавказский узел" также информировал,что в марте 2017 года экипаж корабля под флагом Палау был оштрафован за слив хозяйственных вод в гавань Поти.

Примечание:

"Порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма", "Порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма", "Флагманский корабль 6-го флота ВМС США прибыл в Батуми".

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25 февраля 2018, 14:02

  • Российское судно задержано в Поти

    Суд в Поти оштрафовал капитана российского судна за загрязнение моря. Корабль сможет покинуть порт только после уплаты штрафа и компенсации ущерба.

25 февраля 2018, 13:03

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