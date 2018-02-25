Варламов раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий

25 февраля 2018, 13:03

Власти Ростова-на-Дону не озаботились адекватной реставрацией исторических зданий даже перед Чемпионатом мира по футболу, уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения, такой вывод на основе личных наблюдений озвучил организатор фонда "городские проекты", фотограф и блогер Илья Варламов.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2010 года ФИФА приняла решение провести Чемпионат мира по футболу 2018 года в России. В Ростове-на-Дону, где летом 2018 года пройдут четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала, ведется масштабная подготовка к чемпионату - 16 февраля власти города сообщили, что затраты на подготовку к ЧМ уже превысили 100 миллиардов рублей.

Пост с критикой в адрес властей Ростова-на-Дону опубликован в блоге Ильи Варламова 24 февраля. Блогер констатировал, что "город в очень плохом состоянии". По предположению блогера, местные власти слишком поздно вспомнили о том, что на чемпионат мира по футболу в Ростов-на-Дону приедут многочисленные болельщики со всего мира.

"Исторический центр запущенный и разваленный, здания давно не ремонтировались. Уникальные архитектурные ансамбли на грани исчезновения. Местные жители давно били тревогу", - написал в своем посте "Руки бы поотрывать" Варламов, напомнив, что годом ранее ростовчане размещали на разрушающихся дореволюционных домах плакаты, требуя провести ремонт зданий и выражая связанными с этим надежды на ЧМ-2018.

Варламов раскритиковал спешные попытки привести в порядок некоторые исторические здания. По его словам, работы выполняются некачественно и нарушают исторический облик строений. Он привел в пример бывший дом купца Федора Попова на Газетном переулке, опубликовав фотографии здания.

"Рабочие решили не заморачиваться с реставрацией оригинальных модильонов и залепили их бетонными кубами. Трещины на фасаде замазали штукатуркой, сложные детали упростили, а кое-что даже отбили. Ростовские активисты жаловались в департамент ЖКХ, но никакой реакции не последовало", - указал Варламов. На продемонстрированных блогером фото видно, что аутентичные элементы декора под крышей здания скрыты под бетонными прямоугольниками.

Жилой дом Феоктистов на улице Станиславского был "богато украшен лепниной", которая после реставрации исчезла, отметил также Варламов. Публикуя фото этого здания, он указал, что до ремонта фасад украшал декор в виде бутонов, которого теперь уже нет.

Еще на двух фото в посте Варламова показан дом на Советской улице, фасад которого украшает лепнина. Участок под козырьком крыши грубо залеплен серым цементом поверх светлой лепнины. "Как мы видим, красоту решили добить", - заключил Варламов.

"Все эти мелкие штрихи, которые подчеркивает Илья, обычному прохожему, да еще без фотографий "до-после", часто не заметить", - прокомментировал изменение архитектурного облика Ростова-на-Дону один из читателей поста Варламова Иван Потапов, отметив, что подобная ситуация наблюдается и в Москве, Сочи, Казани, где также "создается ощущение ухоженности, отвлекающее от частностей".