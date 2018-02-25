25 февраля 2018, 07:20

Обвиняемому в нападении на детсад в Армавире продлен срок ареста

Срок ареста Аргама Овикяна, задержанного после захвата в заложники ребенка в армавирском детском саду "Манушак", продлен на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября вооруженный ножом мужчина захватил детский сад "Манушак" в Армавире. В течение нескольких часов он удерживал в заложниках трехлетнего ребенка и несколько сотрудниц, ранил директора и воспитательницу. После переговоров полиции удалось освободить ребенка и задержать мужчину, который нанес ранения и себе самому.

Аргаму Овикяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 34-104 (попытка убийства) и пунктам 3 и 4 части 2 статьи 218 (захват заложников) УК Армении. Потерпевшими по делу о нападении признаны ребенок и двое сотрудников детсада.

О продлении срока ареста Аргаму Овикяну сообщил его адвокат Арсен Саркисян. Предварительное следствие по делу о захвате заложников в детском саду продлится, по оценке адвоката, в течении следующих двух месяцев.

Экспертизы показали, что в момент нападения на сотрудников детского сада Овикян был трезв, сообщило сегодня издание News.am.

По информации издания, Аргам Овикян дал признательные показания, заявив, что пришел в детский сад для разговора со своей бывшей супругой, воспитательницей. По словам мужчины, он хотел уговорить бывшую жену вернуться домой, а в случае отказа планировал совершить на ее глазах суицид.

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