25 февраля 2018, 05:19

МЧС предупредило об опасности схода лавин в Адыгее

В горах Адыгеи до вечера 26 февраля сохранится опасность схода лавин.

"Кавказский узел" сообщал, что экстренное предупреждение из-за вероятного схода лавин в горах Кубани было объявлено до вечера 26 февраля.

По данным Южного регионального центра МЧС, лавины могут сойти с гор Адыгеи в районах, расположенных выше отметки в 1500 метров над уровнем моря.

Предупреждение действует до 18.00 мск 26 февраля, говорится в сообщении ведомства.

В связи с опасностью жителям и гостям республики рекомендовано не посещать места вероятного схода снежных масс.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в поселке Никель, расположенном на юге Майкопского района, сегодня днем будет семь градусов тепла, в ночь на 26 февраля - два градуса тепла. Днем 26 февраля температура воздуха будет около нуля. До 26 февраля будет облачно, без осадков. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа при помощи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать представленные метеорологами данные для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавиноопасности в Дагестане и Ингушетии", "Ограничение на проезд по трассам в Ростовской области отменено", "Спасатели предупредили о лавинах в горах Кубани".

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