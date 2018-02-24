Снежный склон. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 февраля 2018, 12:59

МЧС предупредило о лавиноопасности в Дагестане и Ингушетии

Сход лавин возможен в горах Дагестана и Ингушетии до вечера 26 февраля, сообщили спасатели.

По данным МЧС, в Ингушетии лавиноопасно на высотах от полутора тысяч метров, а в Дагестане - от двух тысяч.

Предупреждение в обеих республиках действует до 18:00 26 февраля, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в райцентре Цунтинского района Дагестана, селе Кидеро, +1, скорость ветра 4 метра в секунду. В селе Джейрах в Ингушетии сегодня +6, скорость ветра 5 метров в секунду. Осадков в этих населенных пунктах не ожидается.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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