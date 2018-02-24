Ограничение на проезд по трассам в Ростовской области отменено

24 февраля 2018, 07:24

Полностью открыт проезд пассажирского транспорта, ограниченный 23 февраля на всех федеральных и региональных дорогах Ростовской области из-за сильного снегопада.

Как писал "Кавказский узел", ограничения были введены с 19:00 мск 23 февраля.

Временное ограничение отменено сегодня с 6:00 мск, сообщило на своем сайте областное управление МЧС.

При этом спасатели по-прежнему рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть предельно осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ростове-на-Дону осадки не ожидаются, температура воздуха -7 градусов, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.