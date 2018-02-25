25 февраля 2018, 01:53

Акробат сорвался с высоты на гастролях в Элисте

Артист цирка Мстислава Запашного, акробат Антон Мартынов упал с высоты во время выступления в Калмыкии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Акробат Антон Мартынов сорвался с высоты во время выступления в Элисте и ударился о манеж.

На финальном трюке у Мартынова оборвался трос, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя цирка Мстислава Запашного Сергея Белинского.

Мартынов сорвался с высоты пять-шесть метров, получил серьезную травму головы. Состояние его оценивается как тяжелое. Ожидается приезд нейрохирурга, сообщает РИА "Новости".

Примечание:

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