25 февраля 2018, 01:53
Акробат сорвался с высоты на гастролях в Элисте
Артист цирка Мстислава Запашного, акробат Антон Мартынов упал с высоты во время выступления в Калмыкии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Акробат Антон Мартынов сорвался с высоты во время выступления в Элисте и ударился о манеж.
На финальном трюке у Мартынова оборвался трос, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя цирка Мстислава Запашного Сергея Белинского.
Мартынов сорвался с высоты пять-шесть метров, получил серьезную травму головы. Состояние его оценивается как тяжелое. Ожидается приезд нейрохирурга, сообщает РИА "Новости".
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