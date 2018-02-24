Чеченцы-аккинцы подтвердили верность традиции поминать жертв депортации 23 февраля

24 февраля 2018, 19:15

Траурные мероприятия в селении Ярык-Су Новолакского района Дагестана 23 февраля посетили местные чеченцы и жители близлежащих сел Чечни, подтвердив свой настрой поминать жертв депортации именно в историческую дату тех событий, а не в установленную властями Чечни.

"Кавказский узел" писал, что у кладбища в селении Ярык-Су Новолакского района Дагестана в 1989 году был установлен памятник жертвам сталинских репрессий, и с тех пор там ежегодно 23 февраля проходят траурные мероприятия в память о жертвах депортации. На них собираются как местные чеченцы, так и из приграничных сел Чечни, поскольку в самой Чечне по решению властей День памяти и скорби в 2011 году был перенесен с 23 февраля на 10 мая, а эта дата не соответствует дате начала депортации вайнахов.

Почти 500 000 человек из Чечни и Ингушетии были выселены в Казахстан и Среднюю Азию в ходе операции "Чечевица" с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Вайнахам были вменены массовое дезертирство, уклонение от призыва и подготовка вооруженного восстания в тылу. Выселение сопровождалось расстрелами, в том числе пожилых женщин и калек. Депортация вайнахов была не военной необходимостью, а карательным актом, отмечается в материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Поминальная акция у Камня скорби возле кладбища селения Ярык-Су состоялась и в этом году, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член Совета старейшин Дагестана Имампаша Чергизбиев. По его словам, у Камня скорби 23 февраля собрались около полутора тысяч человек. Было очень много машин, и это говорит о том, что на мероприятие приехали чеченцы издалека, отметил он.

"Как и положено, провели мусульманский поминальный обряд. Затем наши старейшины, которые хорошо помнят тот холодный февральский день 1944 года, выступили перед собравшимися. Они говорили о том, что выжить в тех трудных условиях, особенно в первый год депортации, помогло единство народа, умение сообща преодолевать трудности", - рассказал Чергизбиев.

Имампаша Чергизбиев выразил уверенность в том, что, как бы ни развивалась общественно-политическая ситуация, перенесшие депортацию народы не должны забывать об этом, дабы подобное не повторялось.

Один из чеченцев-аккинцев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что День памяти и скорби этот народ всегда отмечает именно 23 февраля. «Мы знаем, что День памяти и скорби в Чечне перенесли на май. Но нам никто не предлагал перенести проведение траурных мероприятий. К тому же мы считаем, что подобные даты - в память о тех, кто умер в ссылке, - переносить нельзя», - сказал собеседник «Кавказского узла».

Перенеся День памяти и скорби с 23 февраля на 10 мая, власти Чечни фактически подменили траур по жертвам депортации трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который 9 мая 2004 года стал жертвой теракта и на следующий день был похоронен, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета в Чечне траурных мероприятий 23 февраля, был отправлен почти на четыре года в тюрьму по сфабрикованному обвинению отмечается в справке "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник" на "Кавказском узле".

Житель Новолакского района Дагестана, представившийся Багавдином, сказал корреспонденту «Кавказского узла», что поминальные мероприятия в память о жертвах депортации чеченцы-аккинцы проводят каждый год. «Всегда это проходит спокойно, без нарушений общественного порядка. Жители Ярык-Су с пониманием относятся к таким мероприятиям», - отметил Багавдин.

Сотрудник местной полиции по фамилии Магомедов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что никаких нарушений порядка в Ярык-Су в день траурных мероприятий у Камня скорби не было несмотря на то, что село было перегружено транспортом и людей на траурные мероприятие приехало много.