500 человек почтили жертв депортации вайнахов в Стамбуле

24 февраля 2018, 01:03

Вечер памяти жертв депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию организовали в Стамбуле представители чеченской диаспоры. Собравшимся демонстрировали кадры из фильма «Приказано забыть», запрещенного к прокату в России.

Как писал "Кавказский узел", жители Ингушетии 23 февраля почтили память жертв депортации вайнахов молитвами, раздачей милостыни и гражданской акцией - люди оставили ворота своих домов открытыми в знак траура. Кроме того, в республике прошел официальный траурный митинг.

Операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч человек были выселены из Чечни и Ингушетии в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

В вечере памяти приняли участие эмигрировавшие в разные годы Турцию чеченцы и ингуши, потомки вайнахов, переселившихся в Османскую империю еще в период Кавказской войны, представители мэрии и муниципалитета Стамбула и приглашенные жители города, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Памятное мероприятие в культурном центре имени Эмина Сарача в стамбульском районе Башакшехир 23 февраля было организовано местным представительством чеченской диаспоры в Стамбуле и общественной организацией «Кавказдер». В вестибюле культурного центра была организована выставка фотографий, посвященная 74-й годовщине депортации чеченцев. Вечер начался с чтения Корана на арабском языке.

Руководитель организации «Кавказдер» Али Висхаджиев в своей вступительной речи назвал депортацию 1944 года «геноцидом чеченцев и ингушей» возложив ответственность за это преступление на сталинский режим. При этом Висхаджиев резко раскритиковал действия властей в отношении чеченцев и в последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня.

Собравшимся демонстрировали кадры из фильма «Приказано забыть», запрещенного в 2014 году к прокату на территории России, и кадры документальной хроники, рассказывающие о депортации, а на сцене выступили дети со стихами на чеченском языке.

В Чечне годовщину начала депортации официально не отмечают - с 2011 года власти республики решили не проводить в этот день траурных мероприятий и отмечать общероссийский праздник - День защитника Отечества. День памяти и скорби народов Чечни с тех пор стал отмечаться 10 мая, в день похорон Ахмата-хаджи Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".