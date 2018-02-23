Тысячи ингушей присоединись к акции в память о жертвах депортации

23 февраля 2018, 23:58

Жители Ингушетии почтили 23 февраля жертв депортации вайнахов молитвами, раздачей милостыни и гражданской акцией: люди оставили ворота своих домов открытыми в знак траура. Власти региона отчитались о 10 тысячах участников официального митинга.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, 23 февраля, в Ингушетии отмечается день траура по жертвам депортации ингушей в 1944 году. Ингушские активисты упрекнули власти республики в беспринципности, указав, что праздник - День защитника Отечества - в этот день отмечаться в Ингушетии не должен. Сегодня глава Ингушетии опубликовал в Instagram поздравление "со 100-летним юбилеем создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии" и получил критические комментарии от жителей республики.

В ходе операции "Чечевица" с 23 февраля по 9 марта 1944 года почти 500 тысяч человек из Чечни и Ингушетии были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Траурный митинг, приуроченный к годовщине депортации чеченцев и ингушей, состоялся сегодня у мемориального комплекса "Девять башен" в Насыр-Кортском округе. По информации Миннаца Ингушетии, в акции приняли участие 10 тысяч человек.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров, выступая на митинге, отметил, что "репрессиям были подвергнуты даже те, кто геройски сражался с врагом" на фронте. Участники митинга отмечали, что ингушский народ вынес тяжелейшие испытания и смог при этом сохранить свои обычаи и свой язык. Они с благодарностью вспомнили казахов, киргизов и русских, которые помогали депортированным ингушам выжить в ссылке, сообщил "Интерфакс".

В ходе памятного митинга старейшины совершили коллективную молитву по погибшим на войне и жертвам депортации. На неофициальном уровне жители Ингушетии отметили день начала депортации раздачей милостыни, молитвами об упокоении душ умерших и символическим открытием ворот своих домов в знак траура - в Ингушетии ворота обычно оставляют открытыми во время похорон.

Открыть 23 февраля ворота своих домов жителям Ингушетии предложили активисты Барах Чемурзиев и Юни Успанов. Присоединившись к акции, некоторые публиковали фотографии своих открытых ворот в Facebook с хэштегом #открытые_ворота. Акцию поддержал депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев.

"Сегодня у тысяч ингушей были открыты ворота", - написала вечером Зарифа Саутиева на странице Юни Успанова в Facebook.

«Юни Успанов еще несколько лет назад предлагал держать ворота открытыми в знак траура, но я не слышал о подобных предложениях и инициативах властей - их выдвигали только активисты. 23 февраля — это день трагедии. По большому счету он должен быть днем траура для всей страны, так как в нем пострадали 2 миллиона населения нашей страны. Хотел бы в этот день выразить соболезнование родным всех погибших», - сказал житель Ингушетии Руслан Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Год назад, 24 февраля 2017 года, спикер Народного Собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев предложил обозначить Днем памяти и скорби 30 октября. Пресс-служба парламента Ингушетии тогда подчеркнула, что речи о переносе даты памяти жертв депортации с 23 февраля нет, однако жители Ингушетии в социальных сетях отреагировали на предложение Евлоева возмущенно.

Местное телевидение 23 февраля традиционно отметило годовщину начала депортации передачами с участием выживших в ссылке и их детей, а газеты опубликовали материалы с воспоминаниями очевидцев. Во всех мечетях Ингушетии во время пятничной коллективной молитвы мусульман сегодня читали молитвы по жертвам депортации 23 февраля 1944 года, сообщила газета "Ингушетия".