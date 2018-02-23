Ректор кубанского вуза арестована по подозрению в крупном мошенничестве

23 февраля 2018, 23:22

Два месяца ареста получила 22 февраля ректор вуза в Краснодарском крае, подозреваемая в хищении не менее 1,6 миллиона рублей во время образовательного проекта в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали ректора кубанского вуза 22 февраля.

В тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать задержанную на два месяца, со ссылкой на представителя прокуратуры Краснодарского края сообщил ТАСС.

Кроме того, подозреваемая отстранена от должности ректора, информировал 22 февраля "Югополис".

Комментариев от подозреваемой или ее представителей относительно позиции следствия не поступало. На сайте вуза, который возглавляет задержанная, комментариев относительно задержания ректора, по состоянию на 23.00 мск 23 февраля, не было.

Напомним, что по версии следствия, 2014 году подозреваемая инициировала проведение в Кабардино-Балкарии образовательного мероприятия для молодых блогеров и журналистов. Основная часть средств, выделенных на проект Минобразования России, была похищена, а отчеты сфальсифицированы, считают следователи. Следствие оценило нанесенный ущерб в 1,6 миллиона рублей, а краевое МВД - в более чем два миллиона рублей.