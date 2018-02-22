Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 февраля 2018, 16:39

Ректор кубанского вуза заподозрен в крупном мошенничестве

Силовики задержали в Краснодарском крае ректора вуза, заподозренного в хищении не менее 1,6 миллиона рублей при реализации образовательного проекта в Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, подозреваемая в 2014 году, находясь на должности проректора того вуза, который впоследствии возглавила, вступила в сговор с исполнительным директором молодежной общественной организации. На деньги, полученные вузом от российского Минобразования по программе "Развития образования в 2011-2015 годах", они решили провести в Кабардино-Балкарии мероприятие для молодых блогеров и журналистов.

Организатор мероприятия был выбран по конкурсу, но им стал родственник директора молодежной организации. Основная часть средств, выделенных на проект, была похищена, а отчеты сфальсифицированы, считают следователи. Бюджету был нанесен ущерб на 1,6 миллиона рублей, со ссылкой на следствие сообщает "Новая Кубань".

По данным главного управления МВД по Краснодарскому краю, сумма хищения еще больше - свыше двух миллионов рублей. Информацию о задержании ректора кубанского вуза подтвердили источники  в правоохранительных органах и в администрации учебного заведения, информирует "Югополис".

Сегодня решением суда ректор освобождена от должности и заключена под стражу, со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает "Интерфакс".

Комментариев от подозреваемой или ее представителей относительно позиции следствия не поступало. На сайте вуза, который возглавляет задержанная, комментариев относительно задержания ректора, по состоянию на 16.31 мск, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля глава стройфирмы был заподозрен в мошенничестве при ремонте школ на Кубани.

Примечание:

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