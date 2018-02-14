Глава стройфирмы заподозрен в мошенничестве при ремонте школ на Кубани

14 февраля 2018, 18:01

Ремонт в двух школах Кавказского района Кубани выполнен строительной фирмой некачественно и не соответствует выплаченной за него сумме, сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, строительная компания должна была провести капремонт здания детской школы искусств в станице Кавказской и кровли спортзала в школе хутора Лосево. В обоих случаях работы были проведены не полностью, утверждает надзорное ведомство. При этом только за работы в школе искусств, где подрядчик, в частности, ремонтировал крышу, фирма получила причитающиеся ей по контракту шесть миллионов рублей.

Следствие возбудило против директора компании два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщается сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 марта директор частной организации на Кубани был заподозрен в том, что в сговоре с чиновниками заменил оборудование сельской котельной на более дешевое, оставив его стоимость по смете без изменений.