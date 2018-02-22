Родители слабовидящих детей обжаловали решение суда в Волгограде

22 февраля 2018, 21:07

Группа родителей подала сегодня кассацию на отмену судебного решения, по которому чиновники должны были создать условия для обучения в Волгоградской области детей с нарушениями зрения.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 мая 2017 года суд удовлетворил иск родителей детей с нарушениями зрения о бездействии чиновников комитета образования и науки Волгоградской области и обязал их разработать нормативы для адаптированных образовательных программ. Однако комитет подал апелляцию и 23 августа 2017 года это решение было отменено.

Председатель правления региональной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых обратилась на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла". "Кавказский узел" предоставил юриста для защиты прав и представительства истцов в суде. Их интересы представляет юрист ООО "Правовая помощь" Алексей Симухин.

Добиваясь удовлетворения своего иска, родители подали кассационную жалобу, корреспонденту "Кавказского узла" сообщила председатель правления региональной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых. "По первому иску решением Ворошиловского районного суда исковые требования родителей были удовлетворены, однако комитет подал апелляционную жалобу, которая отменила решение суда первой инстанции. Сейчас мы воспользовались своим правом на обжалование и подали кассационную жалобу", - пояснила она.

По ее словам, организация "Луч света" смогла сохранить две начальные школы для слабовидящих детей. "Сейчас для нас первостепенная задача - создать финансово-экономические основы для нормального функционирования этих школ, чтобы слабовидящие дети могли получать в полном объеме государственные гарантии в сфере образования. Это невозможно без выполнения комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области обязанностей по расчету финансовых специальных нормативов для обеспечения реализации этих гарантий, обязанностей, прямо возложенных на него федеральными нормативными правовыми актами", - заявила Ольга Седых.

Родители добиваются прежде всего того, чтобы их дети получали офтальмологическое лечение, чтобы с ними работали коррекционные педагоги - логопеды, тифлопедагоги, психологи, пояснила она. "Во внесудебном порядке мы не смогли разрешить этот вопрос, поэтому родители пошли в суд. Сейчас одновременно «Луч света» ведет три административных дела в судах по искам родителей слабовидящих детей", - напомнила Ольга Седых.

12 октября 2017 года было прекращено производство по второму иску родителей детей с нарушениями зрения, а 20 февраля суд оставил без рассмотрения и третий иск.

По словам Ольги Седых, задача "Луча света" - дойти до Верховного суда России. Комитет образования должен был обосновать законность своего бездействия, но не сделал этого, заявила она.

"Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда не проверила соответствие содержания совершенного оспариваемого бездействия нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения. Апелляционное определение не содержит указаний на данные действия судебной коллегии. В обоснование своей правовой позиции административным ответчиком не представлены ссылки на нормы материального права и не конкретизированы статьи действующего закона, на которые последний ссылается", - добавила председатель правления организации "Луч света".

Ольга Седых отметила, что "Луч света" ведет еще пять дел по искам детей с расстройствами аутистического спектра, которые не были приняты в производство. "По искам также приняты необоснованные отказы в принятии дел к производству суда, которые мы сейчас будем обжаловать. Необоснованными по причине того, что у нас уже есть два отмененных определения суда по прекращению производства и отказу в принятии по тем же самым основаниям. Если одно судебное решение можно принять за обычную судебную ошибку, то целую череду неправомерных решений списать на судебную ошибку невозможно - это система", - считает Седых.