Третий иск родителей слабовидящих детей оставлен без рассмотрения в Волгограде

20 февраля 2018, 20:08

Суд в Волгограде сегодня прекратил производство по делу еще одной группы родителей слабовидящих детей к региональному комитету образования, хотя апелляционная инстанция постановила принять иск к рассмотрению. Защита намерена пожаловаться на действия судей главе Верховного суда и президенту.

Как писал "Кавказский узел", родители слабовидящих детей в своих исках требуют признать незаконным бездействие волгоградских чиновников и обязать их разработать нормативы для адаптированных образовательных программ. Истцы заявили о нехватке специалистов в спецшколах из-за сокращения финансирования. 26 мая 2017 года райсуд в Волгограде удовлетворил иск с такими требованиями группы родителей детей с нарушениями зрения, но 23 августа апелляционная инстанция отменила это решение райсуда. Кроме того, коллективные иски с аналогичными требованиями подали также еще две группы родителей детей с нарушениями зрения. Ворошиловский райсуд Волгограда прекратил 12 октября производство по иску родителей. 13 декабря судебная коллегия удовлетворила жалобу на прекращение производства по иску и направила дело на новое рассмотрение в Ворошиловский райсуд. 21 декабря суд направил иск на новое рассмотрение.

Председатель правления региональной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых обратилась на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла". "Кавказский узел" предоставил юриста для защиты прав и представительства истцов в суде. Их интересы представляет юрист ООО "Правовая помощь" Алексей Симухин.

Суд в Волгограде сегодня отказался начать рассмотрение административного иска третьей группы родителей слабовидящих детей, прекратив производство по делу. В суд пришли шестеро родителей учащихся МОУ НШ №2 для детей с нарушениями зрения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Родители рассказали о сокращении штатов в садике и школе

Елена Беева, подавшая иск в составе первой группы родителей, посещает почти все судебные заседания судов. Женщина пояснила, что помогает остальным вести судебные тяжбы. По словам Елены, в начальной школе №2 остро не хватает специалистов по работе с детьми.

«По нормативам, для начальной школы одна ставка логопеда должна приходиться на 6-12 детей, для дошкольников – одна ставка на группу. У нас пять групп дошкольных групп детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - примечание "Кавказского узла"), на них приходится полставки логопеда. В прошлом году было предусмотрено полставки психологов, но директор давал гарантийное письмо о том, что на эти полставки никого принимать не будет, иначе не уложится в фонд оплаты труда. В этом году у нас из штатного расписания исключили даже половину единицы психолога, несмотря на то, что дети все с ОВЗ и инвалидностью», - рассказала Елена корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина подчеркнула, что штатное расписание планомерно сокращалось в течение четырех лет и в итоге оказалось сокращено на 40%. "Было восемь ставок тифлопедагогов (педагогов, работающих с незрячими или слабовидящими детьми - примечание "Кавказского узла"), осталось 3,5. Было пять ставок медсестры-ортоптистки, осталась одна, было три ставки логопеда, осталась одна. Психолога была одна ставка, ее убрали. Сократили и технический персонал - в саду осталось мало нянечек. Раньше одна няня была на группу, теперь осталась одна няня на 2-3 группы", - сообщила она.

По информации Елены Беевой, сокращение штатов в школе произошло после вступления в силу закона 13-ОД и постановления 265-П от 2014 года. "Если логопед в начальной школе раньше мог взять шесть детей, то теперь он занимается с 19-ю. Здесь либо дети недополучают, либо очень сильно ущемляются права педагогов", - подчеркнула Елена.

Она продемонстрировала корреспонденту «Кавказского узла» схемы предоставления госгарантий на бесплатное и доступное образование, составленные родителями для демонстрации в суде. Елена пояснила, что финансирование образовательных программ для детей с ОВЗ было рассчитано на основании устаревших на десять лет методических рекомендаций.

«В схеме – дети с ослабленными возможностями здоровья и остальные дети. В 2014 году был принят закон 13-ОД Волгоградской области «О методике расчета субвенций», потом было принято постановление 265-П о подушевом финансировании. Были рассчитаны нормативы реализации обычных и адаптированных программ. Комитет сейчас заявляет, что финансирование детей с ОВЗ в 2,5 раза больше, чем обычных, он рассчитал это на основании методических рекомендаций 2006 года. Но в 2014 году вышел федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для дошкольного образования, а с 1 сентября 2016 года начал действовать ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ. Еще 10 марта 2016 года Минобразования направило методические рекомендации в регионы, комитет образования и науки должен был сделать проект нормативов и отдать его на утверждение», - сообщила она.

Женщина предположила, что в судах "не понимают всей сложности ситуации" и пожаловалась, что тяжбы отнимают у родителей много времени. «У нас любят говорить, что в бюджете нет средств, но когда с нас берут налоги, государство не волнует есть у нас деньги или нет. Чтобы родителям подать заявления, донести документы, прийти на судебное заседание, нужно отпрашиваться с работы, этим на работе не очень довольны. Если бы мы не были уверены в том, что выиграем, не стали бы ходить в суды, но мы изучили федеральное законодательство. Закон на нашей стороне, мы уверены в своей правоте на 200 процентов», - подытожила Елена Беева.

Ирина Силантьева сообщила, что ее ребенок с геномной патологией посещает садик при начальной школе №2. Женщина подавала иск к комитету образования в составе первой группы родителей - по словам Ирины, ее дочь не взяли на занятия к логопеду под предлогом того, что ребенок "сложный". Матери пришлось самостоятельно оплачивать услуги логопеда. «Мы очень долго занимались – платили по 500 рублей дважды в неделю в течение года. Я думаю, сейчас [в садике] нет таких специалистов, которые нужны моему ребенку, даже нянечки от нас поуходили», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Виктория Буйволова рассказала, что ее дочь третий год посещает садик начальной школы №2. Женщина отметила, что не входит в состав истцов, но пришла в суд "послушать" и поддержать других родителей.

«Родителям приходится доказывать, что их дети нуждаются. Ранее с детьми занимались тифлопедагог, логопед. Детки вынуждены носить очки, за ними нужно хорошо следить. Мы часто меняем очки ребенку – то они лопнули, то треснули, потому, что воспитатели не имеют времени, чтобы должным образом следить за детьми. Мы это понимаем, но это нарушение безопасности. Первый год нянечка была всегда, в группе всегда менялись 2 воспитателя, а в последний год нянечки не было совсем, в этом году няня работает только второй месяц. Мы наблюдаем, как один воспитатель мигрирует между двумя группами, потому что нет финансирования. С логопедом мой ребенок занимается последние три месяца, до этого занятий не было», - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

«Под постоянной угрозой находится осуществление медицинской услуги, офтальмологическое лечение наших детей. Комитет образования уведомлял нас, что в случае прекращения лечения детей в нашем учреждении, дети смогут получать лечение в поликлинике по месту жительства. Это невозможно - в поликлиниках, во-первых, большая очередь на лечение глаз, во-вторых, у поликлиник нет того набора аппаратов, которые нужны нашим детям», - заявила мама двоих воспитанников Екатерина Симонова корреспонденту «Кавказского узла».

Истец из третьей группы родителей Евгения Максимова рассказала, что ее ребенок посещает дошкольное отделение начальной школы №2. «Психолога у нас нет, хотя дети в нем нуждаются, не хватает тифлопедагогов. Занятия есть, но ставок не хватает. Долгое время у нас не было няни. Гулять дети толком не ходили, потому что никто ничего не успевает. Все упирается в финансирование - в каких условиях выживает наш педсостав, это уму непостижимо», - сказала Евгения корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина также пожаловалась, что ей приходится отпрашиваться с работы, так как суды отнимают много времени. Он выразила надежду, что суд займет сторону родителей.

Валерий Вениаминович рассказал, что в детский сад при начальной школе №2 ходит его внучка, которой удалось "поправить зрение". Он также выразил надежду, что суд встанет на сторону родителей.

Суд прекратил производство по иску

Ожидания родителей не оправдались - суд прекратил производство по административному делу, так и не приступив к его рассмотрению. «Ранее судья по тем же основаниям отказала в принятии иска третьей группе родителей, хотя в определении апелляционной инстанции было указано принять дело к рассмотрению по существу. Сейчас она прекратила дело этой же группы родителей, не вступая в рассмотрения дела по существу, то есть не начиная процесс и не рассматривая обстоятельства дела. Основания для прекращений и отказа в принятии абсолютно одинаковые. Только основания по отказу в принятии нами оспорены, сейчас мы будем оспаривать прекращение дела. Нас пинают из инстанции в инстанцию, фактически не рассматривая дело по существу, нарушая наше право на судебную защиту. Мы будем подавать жалобу на федеральный уровень, будем жаловаться президенту и председателю Верховного суда», - заявила глава региональной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Алексей Симухин сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что подаст частные жалобы на сегодняшнее решение суда, а также на решение суда от 15 февраля, когда суд прекратил производство по делу другой группы родителей слабовидящих детей к региональному комитету образования.

«Частные жалобы будут поданы в установленные сроки, до 2 марта. С учетом происходящего правового беспредела мы будем готовить жалобы в Верховный суд и на имя президента. Судьи даже не заглядывают в административные дела, которые находятся у них в производстве», - подтвердил Симухин.