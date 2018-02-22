Форма сотрудника прокуратуры © Елена Синеок, Юга.ру

22 февраля 2018, 09:36

Прокуратура Дагестана анонсировала проверку госзакупок региона

Прокуратура проанализирует госзакупки для нужд медицины, образования и других сфер, чтобы привести в соответствие с законом все происходящее в республике, сообщил прокурор Дагестана Денис Попов.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура при проверке дагестанских чиновников и силовиков поставила под сомнение обоснованность перечисления республиканским управлением Федерального казначейства крупных сумм по госконтрактам. 13 февраля пресс-служба надзорного ведомства сообщила о выявлении "многочисленных фактов незаконного перечисления бюджетных денег на 2,4 миллиарда рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки закону".  Дагестанское казначейство отвергло претензии надзорного ведомства, указав на отсутствие полномочий для контроля муниципальных закупок.

По версии прокуроров, управление казначейства согласовало перечисление более 700 миллионов рублей на покупку по контракту  жилых помещений в Махачкале "при отсутствии сведений о них в реестре контрактов". Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность), следствие оценило причиненный ущерб в 250 миллионов рублей.

"Мы будем анализировать глубоко ситуацию в целом - и законодательство с тем, что происходило с закупками и медицинского оборудования, и иными закупками для нужд республиканского образования и всех остальных сфер. Посмотрим, завышались ли цены, не завышались. Тут нужно подходить глубоко, комплексно все проанализировать для того, чтобы привести в соответствие с законодательством РФ все, что происходит в Дагестане", - цитирует прокурора Дагестана РИА "Новости".

Денис Попов не исключил, что могут быть возбуждены новые уголовные дела о "хищении государственного имущества фондами, связанными с местными чиновниками", пишет "Коммерсант".

Отметим, что проверки, проводимые в Дагестане сотрудниками федеральных ведомств, в том числе Генпрокуратуры, МВД и ФСБ, сопровождались задержаниями и арестами дагестанских чиновников. 5 февраля были задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Журналисты связали проверки в махачкалинском офисе "Газпрома" с убытками компании", "Адвокаты сочли реальной угрозу зачисток в Дагестане для федеральных чиновников", "Миллиардные нарушения в Дагестане напомнили об амбициях главы казначейства".

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