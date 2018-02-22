Александр Валов после прекращения голодовки оставлен в карцере СИЗО

22 февраля 2018, 04:55

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов проводил голодовку, протестуя против условий содержания в СИЗО, однако по ее завершении оставлен в карцере следственного изолятора в Краснодаре. В отношении арестанта предпринималась попытка провести психиатрическую экспертизу, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", что главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан 19 января, через два дня суд вынес решение о его аресте до 19 марта. По словам адвоката, 13 февраля Валов был переведен из следственного изолятора Армавира в СИЗО Краснодара, где объявил бессрочную голодовку и был помещен в карцер.

Следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов заявляет, что не вымогал деньги у Напсо, а 300 тысяч рублей были ему перечислены за оказание рекламных услуг. Он связал уголовное преследование со своей деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". По мнению защиты, следствие не представило доказательств вины Валова.

21 февраля адвокат Александра Валова Сергей Костюк посетил своего подзащитного в СИЗО Краснодара.

"Голодал он в знак протеста против нечеловеческих и унизительных условий содержания в СИЗО. На данный момент Александр прекратил голодовку. Следует заметить, что за время нахождения под арестом он голодал дважды. Один раз в Армавире, другой в Краснодаре. В Армавире на его требования отреагировали, в Краснодаре - пока ждём", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Костюк после посещения подзащитного.

По словам защитника, по прибытии в СИЗО Валов был помещен в камеру, в которой имелось десять спальных мест, а арестантов вместе с Александром было 15 человек, при этом ему было предложено спать по сменам. "Это называется "перелимит". Матрас Александру, по его словам, выдали просто чудовищный. Он не имел формы, был скатан, скомкан, весь в разводах и отвратительно пах. Само собой, спать на таком Саша даже не планировал", - объяснил адвокат причину конфликта между Валовым и администрацией СИЗО.

Валов, по словам Костюка, рассказал ему, что заявив ряд требований и поняв, что никто их исполнять не намерен, подзащитный объявил о начале головки, если ему не обеспечат возможность обсудить ситуацию с начальником изолятора, и тогда он был переведен в карцер, где он делит камеру с обвиняемым в двойном убийстве. "На соседа по камере жалоб Александр не высказывал", - уточнил адвокат.

По его словам, Валов был направлен на психиатрическую экспертизу. "Сам факт проведения психиатрической экспертизы стал сюрпризом для Александра, ведь арестантам никто ни о чем не рассказывает. Александр отказался от производства экспертизы без присутствия своего адвоката. 21 февраля 2018 года я прибыл в СИЗО для присутствия при проведении экспертизы... Видимо, сотрудники учреждения думали, что присутствие адвоката будет безмолвным и очень удивились просьбе адвоката о конфиденциальной беседе с подзащитным до проведения экспертизы... и без колебаний отказали", - рассказал он.

Костюк, с его слов, в связи с запретом на общение с подзащитным при проведении экспертизы скороговоркой дал Валову рекомендацию вообще не шевелить ртом. "Мы подписали по настоятельной просьбе экспертов... отказ (от проведения экспертизы), и нас развели в разные стороны... В отношении Александра психиатрическая экспертиза не состоялась, и сколько он еще будет сидеть в карцере и за что именно, пока не известно", - отметил адвокат.

По его словам, когда Валова уводили, он просил передать, что относительно замечаний к условиям в СИЗО он подготовил список из 17 пунктов, в который входят в том числе отсутствие матраса, наволочек и иных спальных принадлежностей, невозможность пользоваться библиотекой. "Добавил к этому открытое хамство и грубость сотрудников... запирание оконных проемов изолятора ставнями. Арестанты, как мне известно, называют его "железный занавес", как на подводной лодке", - рассказал Костюк.

Напомним также, что в июле 2017 года депутат Юрий Напсо подал иск против сочинских блогеров, усмотрев ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации в публикациях на сайте "БлогСочи". 27 сентября 2017 года Лазаревский райсуд Сочи постановил взыскать с главреда "БлогСочи" миллион рублей, а с одного из блогеров сайта, Владимира Мельникова - 500 тысяч. Апелляция Валова, поданная в краевой суд, осталась без удовлетворения.

Голодовка является способом привлечь внимание правозащитников к нарушению прав

Голодовка не предусмотрена ни одним законодательным актом, четких правил проведения голодовки, реакции сотрудников пенитенциарного учреждения и посещений голодающего родными или правозащитниками не существует ни на федеральном уровне, ни на региональном, рассказала "Кавказскому узлу" правозащитница и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова.

По ее словам, правила существуют лишь на словах, однако строго соблюдаются. "Никакой специальной процедуры для посещения голодающего нет, никакие правила не прописаны. Члены ОНК навещают его по тем же правилам, что и обычного заключенного. Члены ОНК при посещении колоний в обязательном порядке спрашивают у начальников учреждений, сколько человек находится на голодовке. По практике, заключенного после трех дней голодовки переводят в одиночную камеру, чтобы его не могли кормить и чтобы не раздражало, что окружающие едят. Члены ОНК обязательно узнают, писал ли заключенный заявление о голодовке, и если ответ положительный, то в ближайшее время голодающего должен посетить прокурор для фиксации факта голодовки и выявления причины отказа от пищи", - рассказала Светова.

После перевода в одиночную камеру человека ежедневно осматривают и взвешивают врачи, обычно посещают и психологи, отметила Светова. По ее словам, как правило, через 10 дней медики берут анализ мочи, и если появляется ацетон, то проводится принудительное кормление.

"Очень часто сотрудники отговаривают от голодовки... Случается, что членам ОНК врут: мол, голодающего подкармливают; это случается лишь в тех случаях, если речь идет об общей камере. Еда исправно приносится голодающему три раза в день, что и заключенными, и правозащитниками воспринимается в качестве издевательства... Сами же тюремщики кивают на устав - так положено", - рассказала правозащитница.

В свою очередь адвокат московской коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке" Евгений Черноусов рассказал, что перевод в одиночную камеру является наказанием за нарушение порядка.

"В местах лишения свободы все делается по распорядку: встал, заправил кровать, поел, погулял и так далее. Если человек чего-то не делает, то он нарушает режим: если врач признал здоровым, то должен принимать пищу. В противном случае, принимаются меры - сначала проводятся профилактические беседы, затем уже переводят в одиночную камеру", - сообщил "Кавказскому узлу" Черноусов.

По его словам, такого юридического понятия как "голодовка" или "отказ от пищи" в российском законодательстве не существует, это действие никак не регламентируется, однако в СИЗО и тюрьмах данная форма протеста используется достаточно часто.

Отличий в порядке посещения членами ОНК в СИЗО арестантов, объявивших голодовку или нет, не существует, отметила действующий член ОНК Москвы, журналистка Когершын Сагиева. По ее словам, сотрудники изолятора сообщают правозащитникам о голодающих в первую очередь, к ним же прежде всего и направляются члены ОНК.

"Действия голодающего говорят о том, что заключенный хочет высказаться и не доверяет тюремной администрации... Первый дежурный вопрос работникам СИЗО: "Кто на голодовке?". Сотрудники не приглашают, но дают понять, что перемещение по СИЗО лучше начать с протестующих", - рассказала "Кавказскому узлу" Сагиева.

У ОНК нет жесткого регламента посещения СИЗО, комиссия действует "на свое усмотрение", пояснила она. "Каждый раз в тюрьме ситуация разная: кто-то начал голодовку, кто-то закончил. В зависимости от состояния заключенного предпринимаются различные действия, но решить проблемы комплексно, одной бумагой невозможно. Алгоритма нет, все решается индивидуально", - сказала Сагиева.

Не имеющая юридического обоснования голодовка может привести к реальным сдвигам лишь в крайних случаях, когда удается с помощью этой меры протеста добиться внимания правозащитников и СМИ, но в подавляющем большинстве случаев данного результата заключенный не добивается, рассказал "Кавказскому узлу" писатель, редактор портала "Все о жизни в тюрьме - Тюрем.нет" Виталий Лозовский.

Он сообщил, что сам, будучи заключенным одной из колоний, совместно с другими осужденными отказом от пищи добился исполнения требований, причем уже на второй день протестной акции. "Мы требовали, чтобы нас перестали мариновать в сорокаградусную жару в камере, где уже сгнили наши вещи от нашей же влаги. Нам улучшили и питание. Это подтверждали и те, кто сидел после нас", - рассказал Лозовский, заметив, впрочем, что это крайне редкий случай.

Администрация пенитенциарного учреждения относится к протестным акциям и, прежде всего, к голодовке, отрицательно, продолжил он. "Для них любое внимание извне - худшее, что может быть. Пресса, проверки. Им нужна тишина. А голодовки как способ привлечения внимания работают именно по этой причине. Но ими нельзя добиться каких-то послаблений в законном плане, а только исправить то, что незаконно. Если было бы все законно, они бы не боялись голодовок вообще. Голодай себе! Твое личное дело! А так можно надеяться кое-что исправить, если тюремщики нарушают права", - пояснил Лозовский.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".