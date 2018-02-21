Сергей Батынюк обвинен в мошенничестве

21 февраля 2018, 03:11

В отношении полпреда губернатора Ставропольского края Сергея Батынюка, задержанного по подозрению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Дело полпреда - часть кампании против губернатора, считает координатор Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской.

Как писал "Кавказский узел", 25 января источники в правоохранительных органах сообщили, что полпред губернатора Ставропольского края Сергей Батынюк был задержан по подозрению в получении взятки. 29 января суд заключил его под стражу до 24 марта.

Сергей Батынюк работал мэром Невинномысска с июля 2012 года до апреля 2015 года. С этого поста он ушел по собственному желанию, после чего был назначен полномочным представителем губернатора Ставрополья в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Предгорном районе. С этой должности он ушел на пенсию в декабре 2017 года.

"ГСУ (Главным следственным управлением - прим. "Кавказского узла") МВД по Ставропольскому краю в отношении Батынюка возбуждено уголовного дело по признакам части 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В данный момент ведется сбор доказательной базы", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель следствия.

В деле, помимо Батынюка, фигурируют его сообщники, но их личности еще не установлены.

Батынюк был мало известен среди ставропольцев

Батынюк не был популярен в крае и о его деятельности широким массам ничего неизвестно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

По его словам, должность полпреда губернатора Ставрополья не подразумевает публичности, чем и объясняется относительно низкая известность Батынюка среди ставропольцев.

Ледовской считает, что арест Батынюка направлен против действующего губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

"По сути, полпред губернатора - это заместитель регионального главы. Начальником Батынюка был Владимиров. Батынюк выполнял техническую работу, я не исключаю, что имело место и нарушение закона... Учитывая, что на Ставрополье против Владимирова ведется целая кампания, арест Батынюка не кажется сверхновостью", - подчеркнул Ледовской.

Пока элиты, желающие отставки Владимирова, "могут добраться" только до бывших полпредов губернатора, серьезных оснований для отставки Владимирова нет, считает Ледовской. Тем не менее, он не исключил последующие громкие аресты.

"Я думаю, что некие политические силы попытаются заставить Владимирова уйти в отставку до президентских выборов в марте. Затем ему уже дадут досидеть - останется всего полтора года. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут в сентябре 2019 года", - сказал Ледовской.

Руководитель ставропольского Союза журналистов Василий Балдицын охарактеризовал Батынюка как "человека с понятной судьбой".

"Ему была предложена почетная должность полпреда. По сути, это глаза, уши и руки губернатора. Полпред не имеет никакой реальной власти, он исключительно выполняет указания губернатора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Балдицын.

"Функционал полномочного представительства губернатора не вполне ясен... Стоит заметить, что ранее этой ветви власти не было вообще", - рассказал Балдицын.

При этом Балдицын напомнил, что на момент задержания Батынюк уже не работал полпредом, так как 15 января полпредом губернатора Ставрополья на Кавминводах был назначен бывший мэр Пятигорска Лев Травнев.