Сергей Батынюк (слева). Фото Ирины Проворовой http://www.nevworker.ru/

29 января 2018, 15:40

Арестован полпред ставропольского губернатора

Сегодня Ленинский райсуд Ставрополя заключил под стражу до 24 марта Сергея Батынюка, который подозревается в экономическом преступлении, сообщили сегодня в краевом суде.

Как писал "Кавказский узел", 25 января источники в правоохранительных органах сообщили, что Сергей Батынюк задержан при получении взятки в размере 15 миллионов рублей.

После сегодняшнего решения Ленинского райсуда Ставрополя Сергей Батынюк заключен под стражу и пробудет в СИЗО до 24 марта, говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" сообщении Ставропольского краевого суда. В чем именно Батынюк подозревается, в сообщении не указано.

Сергей Батынюк известен общественности как бывший мэр города Невинномысска, а также как бывший полпред губернатора в одном из муниципальных образований края, отмечается в нем.  

Комментарии от Сергея Батынюка или его адвокатов относительно заявлений о его задержании, подозрениях и аресте не поступали.

Напомним, Сергей Батынюк работал мэром Невинномысска с июля 2012 года до апреля 2015 года. С этого поста он ушел по собственному желанию, после чего был назначен полномочным представителем губернатора Ставрополья в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Предгорном районе. С этой должности он ушел на пенсию в декабре 2017 года, передает "Интерфакс".

Примечание:

"Арест министру строительства Ставрополья продлен на два месяца", "Журналисты сочли понижением назначение Травнева на должность постпреда на Кавминводах", "Защита обжаловала арест Андрея Уткина в Ставрополе".

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