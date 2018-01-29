Арестован полпред ставропольского губернатора

29 января 2018, 15:40

Сегодня Ленинский райсуд Ставрополя заключил под стражу до 24 марта Сергея Батынюка, который подозревается в экономическом преступлении, сообщили сегодня в краевом суде.

Как писал "Кавказский узел", 25 января источники в правоохранительных органах сообщили, что Сергей Батынюк задержан при получении взятки в размере 15 миллионов рублей.

После сегодняшнего решения Ленинского райсуда Ставрополя Сергей Батынюк заключен под стражу и пробудет в СИЗО до 24 марта, говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" сообщении Ставропольского краевого суда. В чем именно Батынюк подозревается, в сообщении не указано.

Сергей Батынюк известен общественности как бывший мэр города Невинномысска, а также как бывший полпред губернатора в одном из муниципальных образований края, отмечается в нем.

Комментарии от Сергея Батынюка или его адвокатов относительно заявлений о его задержании, подозрениях и аресте не поступали.

Напомним, Сергей Батынюк работал мэром Невинномысска с июля 2012 года до апреля 2015 года. С этого поста он ушел по собственному желанию, после чего был назначен полномочным представителем губернатора Ставрополья в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Предгорном районе. С этой должности он ушел на пенсию в декабре 2017 года, передает "Интерфакс".