20 февраля 2018, 21:02

Продлен срок ареста Муслимат Курбановой

Советский районный суд Махачкалы продлил на месяц срок содержания под стражей жительницы Дагестана Муслимат Курбановой, арестованной после добровольного возвращения из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова, подписавшие явки с повинной перед добровольным возвращением из Сирии, 24 октября были взяты под стражу в Махачкале. Женщин отправили в СИЗО, несмотря на наличие у них грудных детей.

15 февраля Советский райсуд Махачкалы приговорил Абакарову к восьми годам колонии, однако женщина убедила суд отсрочить исполнение приговора на 13 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

В ходе сегодняшнего заседания по делу Муслимат Курбановой суд продлил срок ее содержания под стражей до 24 марта. Также в ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Муслимат Курбановой предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Данная статья предполагает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, в феврале 2015 года Курбанова пересекла границу России и Грузии, а из Грузии прибыла в Турцию. В Стамбуле она, по словам гособвинителя, «проживала на разных съемных квартирах» и «дожидалась дальнейших указаний от членов НВФ».

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ ("Исламское государство признано террористической организацией и запрещено в России решением суда).

Согласно обвинению, в середине апреля 2015 года Курбанова пересекла турецко-сирийскую границу и в последствии примкнула к воюющим в Сирии боевикам.

Примечание:

"Загидат Абакарова отпущена из зала суда", "Уроженка Дагестана приговорена к 12 годам колонии после возвращения из Ирака", "Депутаты заступились за вернувшихся из Сирии жительниц Дагестана".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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