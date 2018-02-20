Продлен срок ареста Муслимат Курбановой

20 февраля 2018, 21:02

Советский районный суд Махачкалы продлил на месяц срок содержания под стражей жительницы Дагестана Муслимат Курбановой, арестованной после добровольного возвращения из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова, подписавшие явки с повинной перед добровольным возвращением из Сирии, 24 октября были взяты под стражу в Махачкале. Женщин отправили в СИЗО, несмотря на наличие у них грудных детей.

15 февраля Советский райсуд Махачкалы приговорил Абакарову к восьми годам колонии, однако женщина убедила суд отсрочить исполнение приговора на 13 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

В ходе сегодняшнего заседания по делу Муслимат Курбановой суд продлил срок ее содержания под стражей до 24 марта. Также в ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Муслимат Курбановой предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Данная статья предполагает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, в феврале 2015 года Курбанова пересекла границу России и Грузии, а из Грузии прибыла в Турцию. В Стамбуле она, по словам гособвинителя, «проживала на разных съемных квартирах» и «дожидалась дальнейших указаний от членов НВФ».

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ ("Исламское государство признано террористической организацией и запрещено в России решением суда).

Согласно обвинению, в середине апреля 2015 года Курбанова пересекла турецко-сирийскую границу и в последствии примкнула к воюющим в Сирии боевикам.