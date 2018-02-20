Приговор по делу о взрыве в Ростове-на-Дону оставлен в силе

20 февраля 2018, 17:10

Ростовский областной суд отклонил апелляцию Эдуарда Шарапова, оставив без изменения вынесенный ему приговор в виде 11,5 года колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля 2017 года у здания школы в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Сторож, который поднял с земли предмет, похожий на фонарик, получил серьезные ранения. Подозреваемый в организации взрыва Эдуард Шарапов был задержан 7 апреля. 21 декабря суд приговорил Шарапова к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей.

Следствие утверждало, что обвиняемый объяснил свои действия неприязнью к пострадавшему и ревностью к женщине. На суде он признал свою вину частично. Потерпевший во время судебного процесса заявил, что обвиняемый хотел убить его, и потребовал миллион рублей в качестве компенсации за увечья и моральный ущерб.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию Эдуарда Шарапова на приговор одного из районных судов Ростова-на-Дону и постановил оставить его без изменения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Шарапов был признан виновным в незаконном изготовлении самодельного взрывного устройства, хранении и ношении взрывных устройств и в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

Комментариями защиты Шарапова относительно решения апелляционной инстанции "Кавказский узел" пока не располагает.