14 ереванцев эвакуированы после взрыва в жилом доме

20 февраля 2018, 10:06

При взрыве в многоквартирном доме в Ереване, который произошел сегодня утром, никто не пострадал, сообщили спасатели. По их данным, взрыв мог произойти после утечки газа.

Информация о том, что в многоквартирном доме на улице Врацакан в Ереване произошел взрыв, поступила сегодня утром, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МЧС Армении.

"Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 14 жителей. Причины взрыва выясняются", - рассказал он.

По данным МЧС, в одной из квартир полностью разрушена несущая стена и балкон, повреждены окна на втором, третьем и четвертом этажах, а также 10 припаркованных во дворе автомобилей. По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могла стать утечка газа, пишет "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" писал также, что 3 января взрыв произошел в здании администрации села Мец Парни Лорийской области Армении. По версии МЧС, взрыв мог произойти после утечки газа.