Последствия взрыва в Ереване. Фото Sputnik/ Aram Nersesyan https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180220/10613399/vzryv-v-zhilom-dome-v-erevane-ehvakuirovany-14-chelovek.html

20 февраля 2018, 10:06

14 ереванцев эвакуированы после взрыва в жилом доме

При взрыве в многоквартирном доме в Ереване, который произошел сегодня утром, никто не пострадал, сообщили спасатели. По их данным, взрыв мог произойти после утечки газа.

Информация о том, что в многоквартирном доме на улице Врацакан в Ереване произошел взрыв, поступила сегодня утром, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МЧС Армении.

"Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 14 жителей. Причины взрыва выясняются", - рассказал он.

По данным МЧС, в одной из квартир полностью разрушена несущая стена и балкон, повреждены окна на втором, третьем и четвертом этажах, а также 10 припаркованных во дворе автомобилей. По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могла стать утечка газа, пишет "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" писал также, что 3 января взрыв произошел в здании администрации села Мец Парни Лорийской области Армении. По версии МЧС, взрыв мог произойти после утечки газа.

Примечание:

"Люди пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Два человека пострадали при взрыве на заводе в Армении", "Состояние раненного при взрыве мины в Ереване остается тяжелым".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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