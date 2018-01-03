03 января 2018, 14:05

Взрыв разрушил здание администрации села в Армении

Здание администрации села Мец Парни значительно пострадало сегодня в результате взрыва, сообщило МЧС Армении. По предварительной информации, люди не пострадали.

Информация о взрыве в здании администрации села Мец Парни Лорийской области поступила в 07.54 мск, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

По данным министерства, в результате взрыва частично повреждены и разрушены стенные перегородки площадью 140 квадратных метров, информирует РИА "Новости".

По предварительным данным, погибших и раненых нет, а причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа, уточняет News.am.

"Кавказский узел" писал также, что 27 ноября 2017 года житель Еревана был доставлен в больницу после взрыва в жилом доме. Спасатели тогда нашли на месте происшествия осколки противотанковой мины.

Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве на заводе в Армении", "Состояние раненного при взрыве мины в Ереване остается тяжелым", "Один человек погиб при взрыве мины в Ереване".

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