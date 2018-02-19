Гуковские шахтеры раскритиковали качество пайкового угля

19 февраля 2018, 16:17

На сегодняшнем собрании в Гуково горняки сообщили, что полученный ими уголь необходимо просеивать. При этом лишь 26 человек получили топливо, и еще более 250 человек в нем нуждаются. В профсоюзе им дали надежду на получение еще 50 тонн угля.

Как писал "Кавказский узел", министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов 12 декабря 2017 года обещал бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн пайкового угля. Но лишь 12 февраля бывшим работникам группы компаний "Кингкоул" было отгружено 50 тонн угля. В тот же день шахтерам привезли 13,5 тонны, а на следующий – оставшуюся часть.

На пикете 16 февраля горняки подписали обращение к депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в закон о госпособиях, предусматривающие выделение шахтерам бесплатного пайкового угля.

Сегодняшнее собрание горняков прошло во дворе домовладения одного из шахтеров в Гуково. Ранее шахтерам было отказано в двух пикетах в связи с мероприятиями, приуроченными освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, и поэтому они не стали подавать заявление на пикет, а решили сегодня собраться на частном подворье, сообщила представитель инициативной группы горняков Татьяна Авачёва.

Главной темой собрания стало обсуждение невыплаты оставшейся задолженности по зарплатам и вопрос получения угля. Горняки заявили, что долги им составляют 374 миллиона рублей, из 50 тонн гуманитарного угля многим его не хватило, а синоптики снова обещают похолодание.

На собрании присутствовали 56 человек, причем пришло много новых людей, услышавших о раздаче угля и которые, как сообщили в инициативной группе, ранее не ходили на акции протеста.

Гуманитарный уголь, поступивший в Гуково, уже весь раздали, его получили 26 человек - по две тонны на руки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Лидия Дунаява. По ее словам, сейчас в угле нуждается порядка 300 горняков. Всего, по словам Лидии, на зиму семье нужно 7 тонн угля, а до весеннего потепления нужно хотя бы нуждающимся выдать по две тонны.

Как сообщила на собрании Татьяна Авачёва, ей в профсоюзе горняков сегодня сказали, что до конца месяца угля, скорей всего, больше не привезут. Ранее шахтёрам обещали, что до конца февраля они получат ещё 50 тонн гуманитарного угля.

После собрания корреспондент "Кавказского узла" вместе с двумя представителями инициативной группы горняков побывал в Гуковском профсоюзе шахтёров и встретился с Вячеславом Колюженным, который возглавляет профсоюз. Колюженный рассказал, что связывался с чиновниками по поводу угля и выяснил, что ответственный за это направление заболел, и угольной проблемой заниматься теперь некому. При этом в профсоюзе пообещали горнякам попытаться ещё раз выйти на министерство промышленности и энергетики Ростовской области, чтобы решить вопрос с 50 тоннами гуманитарного угля.

Между тем на сегодняшнем собрании многие горняки жаловались на качество того угля, который им уже привезли. Так, Виталий Снеговской рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что привезённый уголь является "рядовкой". "Это тот уголь, который просто выдан на поверхность, мимо обогатительной фабрики, складирован на складе. В данном угле присутствует порода и штыб (штыб - производный продукт от добычи каменного угля, считается отходом угледобычи, – прим. "Кавказского узла"). Чтобы топить печь, этот уголь нужно просеивать", - рассказал мужчина.

Его слова подтвердила Галина Савченко. "Уголь в принципе сам по себе неплохой, но его нужно просеивать, и вот уже из двух тонн, угля, которым можно топить печь, выходит чуть больше половины из привезённого", - отметила женщина.

Также на собрании активисты сообщили, что сегодня подали в администрацию Гуково заявления на проведения пикетов возле ДК шахты "Ростовская" на 22, 26 и 27 февраля. По их словам, если не будет разрешения, то вновь будут собираться в частном дворе. Ответ из гуковской администрации шахтёры надеются получить завтра, 20 февраля.