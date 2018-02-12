Гуковские шахтеры добились выдачи угля для отопления

12 февраля 2018, 16:00

Бывшим работникам группы компаний "Кингкоул" сегодня отгружено 50 тонн угля, сообщило Управление информполитики правительства Ростовской области. Шахтерам привезли пока только 13,5 тонны, так как машина с углем сломалась в дороге, заявила представитель инициативной группы горняков Татьяна Авачёва.

Как сообщал "Кавказский узел", министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов 12 декабря 2017 года обещал бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн пайкового угля. 1 февраля власти объяснили задержку в доставке угля отсутствием транспорта.

Почти все население Гуково из-за закрытия шахт оказалось в бедственном положении - люди не имеют работы и, соответственно, средств к существованию, цены на коммунальные услуги очень высоки, а угля для отопления домов у многих нет, рассказали шахтеры на пресс-конференции в Москве 24 января.

Сегодня, 12 февраля, со склада ОАО "Донуголь" отгружено 50 тонн угля бывшим работникам группы компаний "Кингкоул", сообщило Управление информационной политики правительства Ростовской области.

"Топливо было предоставлено безвозмездно угольными компаниями региона. Ранее, в январе, администрацией Гуково и Гуковской территориальной организацией Росуглепрофа в министерство промышленности и энергетики Ростовской области были переданы списки горняков и пенсионеров предприятий "Кингкоула", особо нуждающихся в угле", - говорится в сегодняшнем сообщении на портале правительства Ростовской области.

Согласно сообщению, транспорт для перевозки и место складирования предоставила администрация города Гуково. "Распределением угля занимается инициативная группа бывших работников группы компаний "Кингкоул". Еще 50 тонн угля горнякам будет выдано до конца февраля после пуска нового очистного забоя на шахте "Шерловская-Наклонная"", - подчеркнуло ведомство.

Гуковские шахтёры получили первые 13,5 тонны гуманитарного угля, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Татьяна Авачёва.

По ее словам, вторая машина, которая должна была забрать 36,5 тонны угля, поломалась по дороге. "Мы с самого утра ждём вторую машину, но, как нам сказали, она сломалась", - рассказала она, отметив, что уже есть информация, что машину удалось починить и она поехала на погрузку.

По словам Авачёвой, за прошлый год шахтеры получили 610 тонн угля. "Просили, чтобы в эту зиму нам помогли получить оставшиеся 390 тонн, вот пока предоставили 50 тонн. Многие шахтёры вынуждены были с приходом холодов отапливать свои дома всем, что могли найти. В ход шли заборы, ветки, разбирали деревянные сараи. Сейчас в первую очередь уголь начнут выдавать особо нуждающимся", - подчеркнула она.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".