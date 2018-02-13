Гуковские шахтеры потребовали поправок в закон о пособиях

13 февраля 2018, 17:46

Горняки на пикете в Гуково сегодня подписали обращение к депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в закон о госпособиях, предусматривающие выделение шахтерам бесплатного пайкового угля.

Как сообщал "Кавказский узел", министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов 12 декабря 2017 года обещал бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн пайкового угля. 1 февраля власти объяснили задержку в доставке угля отсутствием транспорта. 12 февраля бывшим работникам группы компаний "Кингкоул" было отгружено 50 тонн угля. В тот же день шахтерам привезли 13,5 тонны, так как машина с углем сломалась в дороге, заявила представитель инициативной группы горняков Татьяна Авачёва.

Сегодня администрация Гуково бесплатно предоставила машину для развозки угля. Уголь начали развозить с восьми утра и к обеду все нуждающиеся его получили, рассказала Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла".

На согласованном с властями пикете, который прошел сегодня возле ДК шахты "Ростовская", горняки подписали обращение к депутатам Госдумы, с просьбой внести изменения в закон о госпособиях (ФЗ №81), с тем, чтобы пенсионеры, работавшие на частных предприятиях, получали бесплатный пайковый уголь. В акции приняли участие около 70 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" организаторы пикета.

В обращении горняков отмечается, что многим шахтерам “не повезло и они ушли на пенсию с частных угольных предприятий”. “Для шахтёров-пенсионеров Ростовской области это «чёрный день» - 7 августа 2002 года, когда состоялась продажа акций ОАО «Гуковуголь», находящихся в федеральной собственности - это семь шахт на тот момент. Кто стал пенсионером после «чёрного дня», тот не имеет право на бесплатный пайковый уголь за счёт средств федерального бюджета”, - говорится в обращении горняков.

В обращении подчеркивается, что в зиму горянкам “необходимо около семи угля на домовладение”. “Сейчас тонна угля стоит в среднем 7-8 тыс. руб. за тонну. Простым пенсионерам не под силу заплатить за уголь 56 тыс. руб. за зимний сезон”, - заявили шахтеры.

“Помогите решить вопрос с пайковым углем за счёт средств федерального бюджета для пенсионеров, ушедших на пенсию с угольных предприятий российских олигархов”, - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении “Кавказского узла”.

15 февраля в Гуково также пройдет согласованный пикет. Он состоится в 11:00 мск возле ДК шахты "Ростовская", проинформировали организаторы.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".