Вице-премьер Абхазии Сериков отправлен в отставку

19 февраля 2018, 15:21

Сегодня вступил в силу указ президента Абхазии об освобождении Дмитрия Серикова от должности вице-премьера и министра финансов республики по собственному желанию.

Указ об отставке Серикова "согласно поданному заявлению" президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал еще 9 февраля.

В указе говорится, что исполнение обязанностей министра финансов Абхазии возложено на Ирму Амичба, заместителя министра финансов, а сам документ вступает в силу 19 февраля 2018 года, сообщается в сегодняшнем сообщении на сайте президента Абхазии.

О том, что Сериков написал заявление об уходе, корреспонденту "Кавказского узла" сообщили еще 9 февраля источники, близкие к руководству Абхазии.

По данным одного из источников, заявление Серикова об отставке находилось у президента с сентября 2017 года, когда было принято решение об уходе с должности. Однако руководство Абхазии попросило Серикова остаться, "пока не найдётся достойная кандидатура на эти посты", сообщил этот источник.

Другой источник отметил, что замена Серикову еще не найдена. "Сейчас он ушел, потому что давно принял это решение", - заявил источник.

Дмитрий Сериков занимал пост премьер-министра с апреля 2015 года. Как писал "Кавказский узел", 12 августа 2016 года Сериков был назначен вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия. Тогда же президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении на пост вице-премьера Беслана Эшбы.

Ранее сообщалось, что 6 февраля 2018 года в отставку был отправлен Беслан Эшба, который написал заявление на имя президента Абхазии с просьбой освободить его от должности 25 января. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов и экспертов, отставка Эшбы на фоне политического кризиса и экономических проблем в Абхазии может быть обусловлена его желанием сохранить репутацию грамотного управленца.