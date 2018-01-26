Политологи объяснили отставку вице-премьера Абхазии стремлением сберечь репутацию

26 января 2018, 23:58

Отставка вице-премьера Абхазии Беслана Эшбы на фоне политического кризиса и экономических проблем в республике не имеет очевидных причин, но может быть обусловлена его желанием сохранить свою репутацию грамотного управленца, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи и журналист.

Как писал "Кавказский узел", вице-премьер Абхазии Беслан Эшба 25 января подал заявление об отставке по собственному желанию, однако президент республики Рауль Хаджимба пока не подписал его. Информации о том, с чем связано решение Эшбы и где он планирует продолжить работу, пока не поступало.

Беслан Эшба занимал пост вице-премьера Абхазии дважды, во второй раз он был назначен на эту должность в августе 2016 года. С мая 2013 по июнь 2014 года Эшба тоже был вице-премьером - в 2014 году он подал в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики, но ЦИК отказал ему в регистрации. Лингвистическая комиссия пришла к выводу, что Эшба недостаточно владеет государственным языком.

Отставка Беслана Эшбы с поста вице-премьера Абхазии не связана напрямую с политическим кризисом, в центре которого в последние недели оказался президент Рауль Хаджимба, однако сопутствующие экономические проблемы республики вполне могли повлиять на это решение, считает политолог Артур Атаев.

«Беслан Эшба курировал в правительстве конкретное направление – распределение подрядов, связанных с социально-экономическим развитием Абхазии. Он занимался поддержанием российских инвестиционных и восстановительных проектов со стороны России», - рассказал Атаев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, Эшба мог принять свое решение об отставке, "видя очевидные пробуксовки в экономическом развитии Абхазии" и реагируя на "мнение российской стороны".

«Есть объективные причины, которые замедляют реализацию инвестиционной программы – это и экономический кризис, и серьезные проблемы на местном уровне. Российская сторона, возможно, указала, что пора более ответственно подходить к распределению ее инвестиционного портфеля - это очевидно и это назрело. Если есть отставка такой знаковой персоны и конкретное непосредственное отношение к распределению российского инвестиционного портфеля, значит это движение двух сторон. Соответственно ситуация вокруг Хаджимбы не могла не повлиять на решение Эшбы. В здоровом экономическом и политическом пространстве вице-премьер не покидает свой пост», - предположил эксперт.

Как дальновидный политик, Беслан Эшба осознает негативное влияние сложившейся политической и экономической ситуации на свое «персональное позиционирование в небольшом абхазском социуме», полагает Атаев. Политолог также не исключил, что Эшба снова решит баллотироваться в президенты, возможно и с оппозиционной программой.

«Не исключаю фактор его будущего участия в политической жизни Абхазии на более высоком уровне, чем вице-премьер. Очевидно, что Эшба востребован, него есть хороший бэкграунд – экономический, политический, военный. Поэтому он не исключает для себя возможное участие в предвыборной кампании 2019 года», - добавил Артур Атаев.

Политический кризис в Абхазии очевиден и отставка Беслана Эшбы косвенно может связана со звучавшими в последние недели требованиями от отставке Хаджимбы, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.

«Отчасти отставка премьера может быть маленькой победой для оппозиции. Другое дело - насколько она оправдана, связана ли она с его недоработками и ошибками, есть ли в этом смысл», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Эксперт отметил, что не усматривает веских причин или поводов для отставки Эшбы.

По словам Скакова, политическое будущее Абхазии будет зависеть от дальнейших действий властей и оппозиции в сложившейся ситуации. Эксперт выразил надежду на то, что в преддверии выборов президента РФ, которые также пройдут и в Абхазии, «не случится никаких эксцессов».

«В преддверии летнего сезона можно ждать активизации действий оппозиции, если кто-то хочет, чтобы этот сезон вновь был провальным. В первую очередь это будет на руку тем, кто не заинтересован в утверждении Абхазии в качестве независимого состоявшегося государства. Через год в республике пройдут выборы президента и оппозиция имеет все основания добиваться победы на них, а не заниматься досрочной отставкой президента и дестабилизацией ситуации в республике», - заключил он.

Абхазский журналист Антон Кривенюк разделяет мнение, что отставка Беслана Эшбы не связана с давлением оппозиции на Рауля Хаджимбу, однако обусловлена беспокойством вице-премьера за собственную репутацию.

По информации журналиста, Эшба имел «некоторые идеи и программы модернизации управленческой системы Абхазии», но шансов их реализовать в сложившейся ситуации у него не было - в условиях политической турбулентности «управленческая машина нормально работать не может», но общество при этом «будет возлагать вину за провалы на конкретных персон во власти», заметил Кривенюк.

«В той ситуации, которая сложилась в Абхазии, любой хоть немного грамотный управленец, каковым Эшба несомненно является, рискует потерять репутацию», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".