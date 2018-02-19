Два астраханца умерли от ожогов после прорыва трубы

19 февраля 2018, 13:13

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти супружеской пары пенсионеров в Астрахани стали ожоги, полученные после прорыва трубы с горячей водой, сообщило сегодня следствие.

Прорыв трубы с горячей водой произошел в ночь с 13 на 14 февраля в одной из квартир Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста - 71-летний мужчина и 78-летняя женщина. Соседи позвонили в службу спасения и их детям. Когда спасатели и родственники приехали, они обнаружили пенсионеров мертвыми, а пол квартиры был залит водой.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что смерть пенсионеров наступила в результате полученных ожогов. Теперь следствие планирует выяснить, есть ли в произошедшем вина сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщается в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о гибели в Буденновске девятимесячного ребенка от ожогов, полученных во время купания. Девочка при купании получила сильные ожоги горячей водой, однако родители не обеспечили ей необходимый уход и лечение, заявили следователи.