Источники сообщили о сделке Керимова с владельцами банка "Возрождение"

19 февраля 2018, 12:19

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов договорился с владельцами российского банка "Возрождение" о покупке их доли, сообщили 18 февраля источники, знакомые с ходом переговоров.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля французские правоохранители разрешили Сулейману Керимову посетить Россию на несколько дней. По неофициальным данным, Керимов ведет переговоры с владельцами банка "Возрождение" о его покупке, сообщил в тот же день "Коммерсант". Связанная с Керимовым компания "Бонум-Кэпитал" 8 февраля подтвердила, что с братьями Ананьевыми, основными владельцами банка "Возрождение", ведутся переговоры о покупке их доли.

Сулейман Керимов был задержан во Франции 20 ноября 2017 года и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Сенатора отпустили под залог, но ему запрещено покидать Францию, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" на "Кавказском узле".

Сулейман Керимов договорился с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о покупке банка "Возрождение", рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. Условия сделки им неизвестны, сообщило 18 февраля Reuters.

Представитель компании "Бонум Кэпитал" и представитель братьев Ананьевых отказались от комментариев, уточнило агентство.

Представители банка "Возрождение" также отказались комментировать действия акционеров, сообщил 18 февраля "Коммерсант".

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, Сулейман Керимов не единственный претендент на покупку "Возрождения". В частности, среди кандидатов в совет директоров банка есть представители негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние".

Согласно предписанию Центробанка России, Дмитрий и Алексей Ананьевы должны передать новым собственникам контроль над "Возрождением" до середины марта. Такое предписание они получили из-за передачи 15 декабря 2017 года на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ РФ "Промсвязьбанка", уточнило издание.

По данным издания, Центробанк должен утвердить покупателя банка "Возрождение" на следующей неделе. Сейчас регулятор проверяет претендентов, опасаясь, что некоторые из них могут оказаться не конечными собственниками и братья Ананьевы фактически сохранят свой интерес в банке.

Банк "Возрождение" входит в группу "Промсвязьбанка", и по предписанию Центробанка братья Ананьевы до середины марта должны снизить долю в банке до 10%, уточнило 18 февраля ТАСС.

Согласно документу, размещенному на сайте ЦБ РФ, сейчас 52,7% акций "Возрождения" принадлежат Promsvyaz Capital B.V., совладельцами которой являются братья Ананьевы.

Банк "Возрождение" обслуживает более 1,3 миллиона корпоративных и частных клиентов на всей территории России. Региональная сеть насчитывает 119 офисов продаж, информирует сайт банка.

Напомним, что Сулейман Керимов владеет крупными компаниями и контролирует финансовую группу "Нафта-Москва". Он занимает 21-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2017". Состояние Керимова оценивается в 6,3 млрд долларов. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Сулеймане Керимове.