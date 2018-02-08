Керимов прилетел в Москву доказывать невиновность в махинациях

08 февраля 2018, 23:24

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов прибыл сегодня в Россию в связи с обвинением в отмывании денег, предъявленным ему во Франции, сообщили источники. Связанная с Керимовым компания подтвердила переговоры о покупке доли в банке "Возрождение".

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля французские правоохранители сообщили, что Керимову дано разрешение посетить Россию в течение нескольких дней по личным и семейным причинам.

19 января Сулейман Керимов уже получал от французских правоохранителей разрешение на трехдневную поездку в Россию для того, чтобы навестить близкого родственника. 22 января он вернулся во Францию после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

О том, что Сулейман Керимов прилетел сегодня в Россию, рассказал источник, близкий к сенатору. Он отметил, что Керимов находится в Москве по поводу предъявленного ему во Франции обвинения. Это подтвердили также источник в Совете Федерации и источник, близкий к Кремлю.

По словам источника в аппарате верхней палаты российского парламента, Керимов и в этот раз может встретиться с Валентиной Матвиенко, сообщает РБК.

По неофициальным данным, Сулейман Керимов ведет переговоры с владельцами банка "Возрождение" о его покупке, сообщил 7 февраля "Коммерсант".

Связанная с Керимовым компания "Бонум-Кэпитал" подтвердила, что с основными владельцами банка "Возрождение", братьями Ананьевыми, в настоящее время ведутся переговоры о покупке их доли, сообщило сегодня ИА RNS.

Напомним, что Керимова задержали во Франции 20 ноября 2017 года. Он обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Сенатора отпустили под залог, но ему запрещено покидать Францию. Юрий Николаев, один из основателей столичной коллегии адвокатов "Николаев и партнеры", считает, что Сулейман Керимов может покинуть Евросоюз, но тогда потеряет возможность посещать входящие в него страны, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" на "Кавказском узле".