Солдаты азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21153

19 февраля 2018, 09:15

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах шести сел

Вооруженные силы Армении 136 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, азербайджанские позиции в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы, Агдам, Коханеби, Гаравелилер и на безымянных высотах в Товузском, Гедабекском и Газахском районах были обстреляны со стороны армянских сел Довех, Шаваршаван, Беркабер, Паравакар, Мосесгех.

Обстрелы велись также со стороны карабахских населенных пунктов Чилябюрт, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили и с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах, сообщается на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока не прокомментировали эти заявления. На сайтах ведомств к 09.15 мск 19 февраля такой информации не было.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля обвинил Армению в 122 обстрелах за сутки, днем ранее - в 125 нарушениях перемирия. При этом Нагорный Карабах также регулярно обвиняет азербайджанскую сторону в обстрелах. Так, по его данным, за неделю с 11 по 17 февраля азербайджанские военные нарушили перемирие 250 раз.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении", "Политологи сочли маловероятным запрет на поставки российского оружия Армении", "Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии".

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