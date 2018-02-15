Проверка боевой подготовки азербайджанских военных. Январь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/s-lichnym-sostavom-azerbajdzhanskoj-armii-provodyatsya-testovye-ekzameny-dlya-prisvoeniya-klassnoj-kvalifikacii-21316.html

15 февраля 2018, 09:59

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении

Вооруженные силы Армении за сутки 127 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Азербайджан обвинил Армению в 129 обстрелах за сутки, днем ранее – в 130 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха 10 февраля сообщило о 300 обстрелах своих позиций за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако после этого обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки 127 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", по позициям азербайджанской армии в селах Ферехли, Джафарли, Бала Джафарли, Агдам, Коханеби, Геяли и на безымянных высотах на территории Газахского, Товузского и Гедабекского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году", "ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта не допускать провокаций", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана".

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