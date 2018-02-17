Азербайджанская бронетехника. Февраль 2018 года. ФОто пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/chast-dostavlennoj-iz-rossii-voennoj-tehniki-prinyata-na-vooruzhenie-font-color-red-video-font-21587.html

17 февраля 2018, 09:43

Азербайджан обвинил Армению в 125 обстрелах за сутки

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 125 раз нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля Азербайджан заявил о 123 обстрелах своих позиций за сутки.

С утра 16 февраля по утро 17 февраля армянская сторона вновь нарушила перемирие, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что обстрелы велись как с позиций, расположенных в Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает оккупированной территорией.

Комментариев этого заявления на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9:30 мск 17 февраля не было.

Отметим, что Нагорной Карабах также регулярно заявляет об обстрелах с азербайджанской стороны. 10 февраля он сообщил о 300 обстрелах своих позиций за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако после этого обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Два снаряда и граната найдены в селе в Азербайджане", "Саперы обезвредили 20 взрывателей в Баку", "Два снаряда найдены на территории азербайджанского села".

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