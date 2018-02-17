Антимонопольщики потребовали отменить разрешение на строительство многоэтажки в Дербенте

17 февраля 2018, 23:41

Мэрия Дербента разрешила строить многоэтажку на участке, выделенном под здание для услуг населению, сообщило управление Федеральной антимонопольной службы в Дагестане и потребовало до 2 марта устранить нарушение.

Нарушения ведомство нашло при плановой проверке в администрации города. "Был установлен факт изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 900 квадратных метров в нарушение земельного, градостроительного и антимонопольного законодательства", - заявило управление Федеральной антимонопольной службы.

По данным антимонопольщиков, мэрией Дербента "вид разрешенного использования под "строительство объекта для оказания услуг населению" был изменен на вид "строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома", сообщило на своем сайте УФАС.

Мэрии предписано отменить постановление до 2 марта 2018 года. "В противном случае в отношении муниципалитета будет возбуждено антимонопольное дело", - предупредило 16 февраля управление Федеральной антимонопольной службы.

Руководитель дагестанского УФАС Курбан Кубасаев отметил, что изменение видов разрешенного использования земельных участков – одно из основных нарушений в муниципалитетах республики. "В действиях администрации Махачкалы было выявлено 288 подобных нарушений, в мэрии Дербента – 65, в администрации Каспийска - 73", - сообщил Кубасаев, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в январе Верховный суд Дагестана признал недействительным постановление о строительстве 12-этажного дома в Махачкале. В ноябре 2017 года суд признал незаконным разрешение администрации Махачкалы на строительство девятиэтажного многоквартирного дома в поселке Семендер. Ранее дагестанское УФАС сообщило о нарушении махачкалинских чиновников, выразившемся в разрешении строительства многоэтажки на участке, выделенном под индивидуальное жилье.