Власти отчитались о компенсациях бакинцам из оползневой зоны

16 февраля 2018, 19:22

Правительство Азербайджана распорядилось сегодня выделить средства на компенсацию аренды жилья для 98 семей, эвакуированных из зоны оползня в Баку. Власти пообещали выдать каждой семье около полутора тысяч долларов на 11 месяцев аренды.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 24 января из-за угрозы оползня в Баку были эвакуированы 390 человек. Глава Сабаильского района Баку пообещал тем, кто вынужден был покинуть свои дома, компенсации за временную аренду жилья.

26 января "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж из оползневой зоны в Сабаильском районе Баку.

Средства на 11 месяцев аренды жилья выделены из резервного фонда госбюджета, сообщил завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам администрации Сабаильского района Исрафил Керимов, сообщило АПА.

По словам местных жителей, сегодня представители местных властей встретились с ними и заверили, что выплаты начнутся с 19 февраля. Каждой семье будет выплачиваться ежемесячно 230-250 манатов (135-146 долларов США), информирует Trend.

10 февраля оползневой процесс на Баиловском склоне активизировался. По данным районной комиссии по ЧС, были полностью разрушены четыре частных дома, еще один - частично.

По словам Исрафила Керимова, властям Сабаильского района поручено в течение десяти дней оценить размер компенсации, которую должны получить жители четырех домов, разрушенных оползнем.

"В ходе расследований выяснилось, что оставшиеся под грудой земли четыре дома были незаконно построены в девяностых годах прошлого века и не имеют никаких документов. Тем не менее, ставя интересы граждан превыше всего, наше государство решило обеспечить их средствами для аренды жилья", - цитирует Керимова Report.az.