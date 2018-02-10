Пять домов разрушены оползнем в Баку

10 февраля 2018, 17:15

В результате схода оползня на Баиловском склоне Баку разрушены пять домов. Местные жители были заранее эвакуированы, пострадавших нет, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", вечером 24 января из-за угрозы оползня в Баку были эвакуированы 390 человек. Глава Сабаильского района Баку пообещал тем, кто вынужден был покинуть свои дома, компенсации за временную аренду жилья.

Сегодня оползневой процесс на Баиловском склоне активизировался. После схода оползня четыре частных дома разрушены полностью и один частично, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Исполнительной власти Сабаильского района.

Представитель районной администрации заявил, что порядка 90 семей, эвакуированные из оползневой зоны, в течение года будут получать ежемесячные пособия на аренду жилья. Выплаты начнутся с 13 февраля. "Далее решится вопрос об обеспечении граждан постоянным жильем", - сообщил он.