Житель Краснодара пожаловался правозащитникам на пытки

16 февраля 2018, 15:10

Житель Краснодара Арам Гамбарян с весны 2017 года не может добиться начала следствия по его заявлениям о похищении и пытках, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

Арам Гамбарян обратился к юристам краснодарского отделения "Комитета против пыток" 30 мая 2017 года и рассказал, что 21 марта того же года его автомобиль заблокировали на улице две машины, откуда выскочили несколько вооруженных людей в масках, надели на него наручники и закинули в микроавтобус, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

По словам Гамбаряна, люди, представившиеся правоохранителями, в частности, сотрудниками силовой структуры Москвы, избивали его в машине, а потом привезли в лес, где продолжили избивать. "С меня стянули брюки и белье. На грудь мне сел человек и стал задавать вопросы. Он был тяжелым, и мне было очень трудно дышать под его весом. Кроме того, мне без перерыва лили воду на лицо, из-за чего я не мог говорить и задыхался", - приводятся слова Арама Гамбаряна в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" пресс-релизе "Комитета против пыток".

Мужчина также рассказал правозащитникам, что его били электрошокером, угрожали убийством и стреляли из пистолета около уха. "По его ощущениям, пытки продолжались около шести часов – все это время от него требовали дать показания по делу о покушении на местного предпринимателя", - сообщил "Комитет против пыток" (КПП).

По словам Гамбаряна, после пыток он был вынужден подписать протокол допроса с теми объяснениями, которые от него требовали. На следующий день, 22 марта 2017 года, районный суд признал его виновным в том, что он "безадресно и беспричинно выражался грубой нецензурной бранью" в общественном месте, и приговорил к 10 суткам административного ареста.

25 марта 2017 года, по данным правозащитников, после жалоб Гамбаряна на самочувствие врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и зафиксировали эти повреждения в журнале медосмотров.

Как сообщается в пресс-релизе КПП, 1 апреля 2017 года отец Гамбаряна забрал его из спецприемника, и в тот же день врачи Краснодарской краевой больницы диагностировали у Арама Гамбаряна посттравматические повреждения почек, сотрясение мозга, множественные ушибы, ссадины и обширные кровоизлияния.

"Еще утром 22 марта [2017 года] жена Гамбаряна обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа. Впоследствии это заявление было передано в следственный отдел по Карасунскому округу СУ СК РФ по Краснодарскому краю... На сегодняшний день следователи уже восемь раз отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Гамбаряна о похищении и пытках. Последнее «отказное» постановление вынесено 5 февраля этого года... Проверки по иным обстоятельствам также не привели к возбуждению уголовных дел", - проинформировал "Комитет против пыток".

Согласно сообщению КПП, в декабре 2017 года юристы "Комитета против пыток", представляющие интересы Арама Гамбаряна, обратились к руководству краевого СУ СКР с просьбой объединить все проверки по заявлениям Гамбаряна в одно производство, указав "на волокиту следователей при проведении доследственных проверок".

Сегодня правозащитникам стало известно о том, что материалы проверок переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю. "Пока уголовное дело не возбуждено, но мы надеемся, что передача материалов в отдел по расследованию особо важных дел и объединение всех проверок в одно производство будет способствовать этому", - приводятся в пресс-релизе слова юриста "Комитета против пыток" Сергея Романова.

На сайте краевого управления СКР информация о начале проверки по заявлениям Гамбаряна, по состоянию на 15:10 мск, не опубликована.