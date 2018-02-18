Кубань и Ростовская область стали лидерами на Юге России по привлеченным на форуме в Сочи инвестициям

18 февраля 2018, 07:10

Кубань по итогам форума в Сочи ожидает инвестиций в размере 242 миллиардов рублей. Власти Ростовской области сообщили о подписании соглашений на сумму 106,6 миллиарда рублей. Остальные регионы Южного федерального округа отчитались о более скромных результатах. Астраханская область подписала два соглашения на общую сумму 4 миллиарда рублей, а Калмыкия договорилась о строительстве солнечной электростанции на 3,6 миллиарда рублей. Адыгея подписала соглашения о намерениях в сферах туризма и сельского хозяйства, Волгоградская область на форуме не продвигала свои проекты.

В отличие от инвестиционных контрактов, которые содержат конкретные детали, предварительные договоренности и соглашения о намерениях зачастую не приводят к реальному инвестированию. "Предварительная договоренность" ни о чем не говорит – в России все соглашения чаще всего лопаются, как мыльные пузыри... Пиара в таких заявлениях гораздо больше, нежели действий", - пояснила ранее "Кавказскому узлу" доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Наталья Зубаревич.

Кубань ожидает 242 миллиарда рублей инвестиций по итогам экономического форума в Сочи

На инвестиционном форуме в Сочи Краснодарский край заключил 212 соглашений на общую сумму 242 млрд рублей, инвестиционные проекты будут реализованы во всех районах края, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе краевой администрации.

Глава края Вениамин Кондратьев и генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин в рамках форума в Сочи подписали соглашение по созданию сети ветроэлектростанций в Темрюкском и Ейском районах, сообщили в пресс-службе администрации края.

«Строительство ветропарков – это те точки роста, которые позволят решить дефицит энергоснабжения Азовского побережья, в нашем курортном регионе принципиально важно использовать экологичные технологии, чистые источники энергии», - приводит слова Кондратьева пресс-служба.

Производство ветроустановок для Кубани будет налажено в Волгодонске, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" генеральный директор АО "НоваВинд" Александр Корчагин.

По словам Корчагина, на форуме в Сочи в 2016 году компания подписала договор о начале ветроизмерений на территории Ейского и Темрюкского районов. Эта работа продолжается, а следующим шагом по реализации договоренностей стал договор о создании ветропарков.

«К 2020 году мы планируем начать ввод в эксплуатацию ветроэнергостанций. Объем инвестиций в проект составит 20,5 млрд рублей. Проект позволит создать тысячу новых рабочих мест», - сообщил Корчагин.

По его словам, подобный проект реализуется в Адыгее, где планируется построить ветроэнергостанцию мощностью 150 МВт. Ветроэнергетические установки будут построены на территории Шовгеновского и Гиагинского районов. Строительно-монтажные работы начнутся в этом году.

В Краснодаре через восемь лет будет построен новый микрорайон «Родные просторы». Соглашение о сотрудничестве по реализации этого проекта на участке в 35 гектаров в районе поселка Знаменский подписали заместитель губернатора края Андрей Алексеенко, мэр Краснодара Евгений Первышов и директор компании «ЮгСтройИмпериал» Марина Гурченко, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проектом предусмотрено строительство 36 высоток, двух детских садов, поликлиники, школы, собственной котельной, артезианской скважины, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор "ЮгСтройИмпериала" Марина Гурченко.

«Мы планируем создать всю необходимую инфраструктуру. Это будет такой «пешеходный город». Парковка на пять тысяч мест позволит разгрузить улицы, поэтому там будет минимальное присутствие транспорта. Вокруг микрорайона будет создан велотрек, тротуары будут широкие, много тенистых аллей», - рассказала она. Реализация проекта начнется в этом году, общая сумма инвестиций в проект составит 12,8 миллиарда рублей.

В Анапе на Пионерском проспекте будут построены два санатория категории "пять звезд", рассказал корреспонденту «Кавказского узла глава города Юрий Поляков.

По его словам, договор был подписан с представителем компании «Санаторный комплекс «Жемчужина» Валерием Димоевым. Реализация проекта рассчитана на три года, в него планируется вложить миллиард рублей.

«Это будет спортивно-оздоровительный комплекс с центром развлечений, спортивными площадками, парковочными и прогулочными зонами, собственным оборудованным пляжем», - сообщил Поляков. По его словам, будет создано 240 рабочих мест, в санаторном комплексе могут останавливаться сразу тысяча человек.

Группа компаний «АВА» построит в Горячем Ключе центр семейного отдыха на площади 17 гектаров, в состав которого войдут СПА-комплекс, спортивный парк с экстрим-зонами, жилые коттеджи, гостиница бизнес-класса, а в Усть-Лабинском районе компания «Спектр» построит парк развлечений и отдыха RED FOX Resort, в состав которого войдет горячий термальный источник, что позволит центру работать круглый год, в проект планируют вложить 285,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ростовская область привлекла 106,6 миллиарда рублей

На инвестфоруме в Сочи губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения о сотрудничестве на общую сумму 106,6 миллиарда рублей, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы главы региона Ирина Четвертакова.

«Все эти суммы - это уже подписанные контракты, а не декларация о намерениях. Они будут воплощаться в жизнь уже в этом году», - отметила Четвертакова.

По ее словам, самой крупной сделкой стало соглашение между регионом и государственной компанией «Российские автомобильные дороги», согласно которому для строительства обхода федеральной трассы М-4 будет привлечено не менее 77,7 миллиарда рублей инвестиций.

Строительство обхода позволит решить проблему загруженности трассы на участке, где фиксируется объем не менее 115-120 тысяч проезжающих автомобилей в сутки, пояснила она. «Будет построено более 30 км дороги и инфраструктуры к ней, что позволит решить проблему «бутылочного горлышка» на трассе М-4», - рассказала Четвертакова.

Другим важным соглашением на форуме стал проект строительства в Азове завода по производству пластиковой тары. Возведением предприятия займется компания «Ай-пласт» из Татарстана. Сумма этого контракта, по информации Четвертаковой, составила 1,2 миллиарда рублей.

Она не ответила на вопросы о том, сколько рабочих мест будет создано благодаря соглашениям и какие зарплаты будут получать жители Ростовской области на новых предприятиях. По ее словам, общая цифра создаваемых рабочих мест в рамках инвестпроектов еще не подсчитывалась, а вопрос размеров заработных плат на форуме «вообще не обсуждался».

Из инновационных проектов Четвертакова выделила соглашение со Сбербанком по развитию частного бизнеса и два проекта в сфере ветроэнергетики. Она отметила, что 9,5 миллиарда рублей в строительство ветропарка в Азовском районе вложит компания «Энел Россия». Еще один ветропарк планирует создать в Волгодонске компания «НоваВинд», которая является подразделением «Росатома». Предварительный объем инвестиций в проект «НоваВинд» составит не менее 15 миллиардов рублей, рассказала руководитель пресс-службы губернатора.

По ее словам, у рабочих, которые будут производить комплектующие для ветроустановок на предприятии «Атоммаш», будет «достойная оплата труда».

Также Четвертакова отметила соглашения с компанией «Ростелеком», согласно которым к 2020 году к высокоскоростному интернету в Ростовской области будут подключены 850 тысяч домохозяйств в сельской области, а медицинские учреждения получат возможность давать консультации пациентам на расстоянии.

Жители Ростовской области являются основными потребителями товаров и услуг, которые будут произведены в результате заключенных на форуме соглашений, а все инвестиции по этим контрактам имеют частный характер, добавила она. «Государственных инвестиций нет, все инвестиции частные. Обязательства области - налоговые преференции на период реализации проекта, помощь в оформлении разрешительных документов», - пояснила Четвертакова.

Калмыкия договорилась о строительстве солнечной электростанции

В Сочи достигнута договоренность о строительстве солнечной электростанции в Калмыкии с установленной мощностью 25 мегаватт. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали глава Калмыкии Алексей Орлов и генеральный директор ООО «Солар Системс» Михаил Молчанов, объем инвестиций составит 3,6 миллиарда рублей, сообщил «Кавказскому узлу» пресс-секретарь главы республики Буянча Галзанов.

«Комментируя подписанное соглашение во время подхода к прессе, Молчанов сказал, что уже подписан договор аренды земельного участка площадью 50 гектаров – в районе поселка Аршан [пригород Элисты]. Он также заявил, что компания намерена создать как временные рабочие места на период строительства, так и постоянные – когда станция начнет работать», - отметил Галзанов.

По его словам, глава республики видит в реализации проекта новые возможности для бизнеса в Калмыкии. «Не секрет, что наши предприниматели сейчас страдают от недостатка мощностей и высоких тарифов. Собственная электроэнергия – крайне важна для нашей экономики», - пояснил пресс-секретарь главы Калмыкии.

Строительство солнечной электростанции является принципиально новым проектом для Калмыкии, подчеркнул он. «Может, кто-то в частном порядке и пытается работать с солнечной энергией, но на уровне правительства соглашение о строительстве такой электростанции подписано впервые», - уточнил Галзанов.

Он добавил, что более подробная информация, касающаяся сроков реализации контракта, количества рабочих мест и прочих деталей, скорее всего, будет оглашена на следующей неделе после заседания правительства республики.

Адыгея надеется на инвестиции в туристической отрасли и сельском хозяйстве

Власти Адыгеи в рамках форума в Сочи подписали с ООО «СБ-санрайз» соглашение о намерениях реализовать проект по строительству на берегу реки Курджипс туристического комплекса «Предгорье» с объемом инвестиций 120 миллионов рублей. Проектом предусмотрено возведение коттеджей, термального комплекса, благоустройство прибрежной зоны, создание инфраструктуры для занятий спортом и релаксации, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.

Также компания «Премиум» заявила о намерениях построить животноводческий комплекс на тысячу голов крупного рогатого скота в Шовгеновском районе Адыгеи, где планируется создать 40 новых рабочих мест. Объем инвестиций ожидается на уровне 1,2 миллиарда рублей. Фирма «СБ-Агро» планирует заняться выращиванием овощей и ягодной продукции на участке площадью 85 гектаров в Майкопском районе. Инвестор намерен вложить 600 миллионов рублей в реализацию проекта, который позволит трудоустроить 25 человек, пишет SM News.

Отметим, что по этим трем проектам власти республики подписали не контракты с инвесторами, а лишь соглашения о намерениях.

В 2017 году на форуме в Сочи наиболее крупным соглашением Адыгеи стала договоренность с компанией "Черкесские сады", которая планировала вложить свыше 5,2 миллиарда рублей в закладку яблоневых и ореховых садов на площади более 700 гектаров, а также в инфраструктуру для хранения и переработки агропродукции. Один из новых яблоневых садов с системой капельного орошения был заложен в декабре 2017 года, а первые около 5 тонн урожая с него планируется получить уже в 2018 году, отмечает "Прайм".

Проекты на 26 миллиардов рублей представила в Сочи Астраханская область

Впервые за пять лет на инвестиционном форуме в Сочи представлен стенд Астраханской области, сообщает газета "Волга".

Экспозиция области представлена девятью проектами. Восемь из них - проекты резидентов особой экономической зоны "Лотос". Это, в частности, компании "Гекса-Лотос", которая занимается производством геосинтетических материалов, "Морское композитное судостроение", выпускающая скоростные катера, "Протелюкс Лотос", производящая биопротеин для пищевых и кормовых добавок, "ИнПроект", занимающаяся строительством морских беспилотников. Кроме того, на форуме представлены судостроительный завод "Лотос", азербайджанская компания АТЭФ, производящая электротехническое оборудование, компания "Свои", производящая биоразлагаемые трубы капельного орошения, "МедИнТех", производящая саморазрушающиеся шприцы.

Инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса "Астраханский" с объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей представила Астрахань. Соглашение о создании тепличного комплекса было подписано между правительством области и ООО "Чинар" при участии голландской компании Dalsem.

В рамках сочинского форума управляющая компания ПАО "Лотос" и НПО "Монокристалл" подписали соглашение, в рамках которого в области будут выращиваться монокристаллы кремния и производиться солнечные фотоэлектрические панели. На создание производства в особую экономическую зону "Лотос" будет направлено полтора миллиарда рублей, сообщает "Эксперт-Юг".

Волгоградская область не представила проекты в Сочи

Волгоградская область не представила собственные проекты на инвестиционном форуме в Сочи. На сайте администрации Волгоградской области информации о каких-либо заключенных соглашениях нет, сообщается только об участии губернатора области Андрея Бочарова в различных дискуссиях и заседаниях.

Отметим, что в минувшем, 2017 году участие Волгоградской области в инвестфоруме в Сочи тоже было минимальным. Собственного стенда в Сочи у региона не было. Единственной крупной компанией из Волгограда, представленной на форуме, стала фирма «Концессии водоснабжения», её экспозиция была размещена на стенде Агентства стратегических инициатив. Отдельные компании, работающие в Волгограде, представили свои экспозиции без региональной привязки, сообщает "Волга-Каспий".