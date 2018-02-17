Жители Артлуха призвали власти отреагировать на конфликт в племхозяйстве

17 февраля 2018, 23:58

Жители селения Артлух Казбековского района Дагестана провели в Махачкале митинг, протестуя против восстановления в должности бывшего директора сельскохозяйственного производственного кооператива "Красный октябрь".

Участники митинга заявили, что считают незаконным произошедшее без их ведома в 2002 году преобразование колхоза "Красный октябрь" в одноименный сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК), так как они узнали о преобразовании лишь в 2008 году. Преобразование, по словам жителей Артлуха, произвел директор колхоза Магомедзагид Хайбулаев, который был смещен ими с должности в 2017 году, но затем восстановлен.

"Наш колхоз преобразован в СПК вопреки федеральному закону о сельскохозяйственной кооперации. Нет протокола собрания, который должен быть подписан его учредителями. Нет также устава кооператива, утвержденного на этом собрании. Огромное количество бывших членов колхоза, которые своим потом и трудом создавали, приумножали его богатство, остались за бортом", - процитировало слова участника митинга издание "Кавказ.Реалии".

Участники акции утверждают, что местные власти и правоохранители игнорируют их жалобы. Они приехали в Махачкалу, чтобы обратить внимание врио главы Дагестана Владимира Васильева на конфликт и добиться проведения в кооперативе независимой проверки и справедливого распределения паев.

СПК "Красный октябрь" успешно развивалось после того, как вывело в 2004 году собственную породу овец - артлухский меринос, говорится в материале издания "Новое дело" от 26 августа 2017 года.

Магомедзайид Хайбулаев, которого участники митинга обвинили в преобразовании колхоза без их ведома, добился восстановления в должности в августе 2017 года. По данным Хайбулаева, в апреле 2017 года группа его односельчан смогла внести изменения в единый госреестр юридических лиц, зарегистрировав нового председателя кооператива и иных учредителей.

Глава села Артлух объяснил конфликт тем, что в 2002 году, когда истекал последний срок реорганизации колхозов в СПК, Хайбулаев "второпях зарегистрировал СПК на себя, хотя необходимо было разделить все на паи, и учредителями должны были стать все пайщики", процитировало его слова 1 сентября 2017 года "Новое дело".