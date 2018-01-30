Сельхозпредприятие в Дагестане оставило без зарплаты 20 работников

30 января 2018, 07:07

Руководство сельскохозяйственного производственного кооператива в Дагестане задолжало работникам 2,7 млн рублей, заявила прокуратура.

По данным ведомства, проверка на предприятии была проведена после коллективной жалобы работников на невыплату зарплат. "20 работникам СПК начислена, но не выплачена заработная плата на общую сумму 2,7 млн рублей", - установила прокуратура.

В суд направлены 20 заявлений о взыскании зарплаты. Кроме того, в отношении председателя кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), которое направлено в мировой суд Казбековского района, сообщается 29 января на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что прокуратура также потребовала выплатить зарплату восьми работникам государственного Центра социального обслуживания населения на Бежтинском участке. Работникам центра за октябрь-декабрь 2017 года не выплачена зарплата в сумме более 186 тысяч рублей, заявила прокуратура Дагестана 18 января.