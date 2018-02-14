На пост главы Туапсе претендуют три чиновника

14 февраля 2018, 03:39

Конкурсная комиссия из 12 претендентов выбрала три кандидатуры на пост главы Туапсе. Новый глава в первую очередь должен решить проблемы с плохими дорогами, экологией, безработицей и утилизацией мусора, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 декабря 2017 года мэр Туапсе Александр Чехов был задержан в аэропорту Краснодара с пакетом, в котором, по данным следствия, находилась денежная взятка. Чехов при задержании заявил, что пакет ему подарил знакомый, и о содержимом пакета он ничего не знает. По версии следствия, в пакете была первая часть взятки за признание одного из домов аварийным. 12 декабря мэр Туапсе Александр Чехов подал в отставку по собственному желанию.

Администрация Туапсе провела конкурс на пост главы городского поселения, заявки на участие подали 12 претендентов. Были выбраны три кандидатуры - бывший глава города Владимир Зверев, руководитель управления социальной защиты населения в Туапсинском районе Елена Ковалева и руководитель Центра занятости Туапсинского района Алексей Руссу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в администрации города. Главу Туапсе выберут депутаты городской думы 16 февраля.

Евгений Витишко назвал экологическую обстановку в Туапсе критической

Руководитель краснодарского регионального отделения партии "Яблоко", житель Туапсе Евгений Витишко заявил корреспонденту "Кавказского узла", что наиболее приемлемой считает кандидатуру Владимира Зверева.

"При нем началось обновление города перед Олимпиадой. Я следил за реконструкцией домов на пересечении улицы Фрунзе с Новороссийским шоссе, потому что там жил. Зверев подошел к делу достаточно ответственно, сам курировал стройку. И что там должны были сделать, сделали качественно. Кроме того, он строитель, у меня к нему больше доверия", - сказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Среди основных нерешаемых долгое время проблем он назвал транспортные проблемы. "Постоянная пробка на федеральной трассе в сторону Сочи, теперь уже не только в курортный сезон", - рассказал Витишко.

Он также отметил проблему с утилизацией мусора и назвал экологическую обстановку в городе критической. "Мусор складируют на территории муниципального предприятия ДРСУ в водоохранной зоне", - отметил Витишко.

Кроме того, по его словам, в городе существуют проблема с занятостью населения. "Достройка нефтезавода затормозилась, перспективы "Еврохима" туманные. Местные предприятия испытывают определенные трудности, а значит, и население их испытывает", - отмечает Витишко.

Активист ОНФ Краснодарского края Сергей Вервеин также положительно отозвался о деятельности Владимира Зверева в то время, когда он занимал пост главы города.

"Он хороший хозяйственник. Пришёл из "Орлёнка" от Джеуса (директор Всероссийского детского центра "Орленок", депутат законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва Александр Джеус, - прим. "Кавказского узла"). Отремонтировал крыши многоэтажных домов в центре, заменив старый шифер на металлочерепицу. Больше не успел. Но это едва ли не единственный из глав города после СССР, о котором большинство говорит с теплотой. Может, просто не успел испортиться", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Вервеин.

В Туапсе существуют проблемы с транспортом, экологией и дорогами

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Туапсе заявили, что новый глава города должен решить проблемы с транспортом, плохими дорогами и экологической обстановкой на курорте.

В городе существует проблема с муниципальным транспортом, сказала педагог Юлия Ротенфельд. По ее словам, единственное муниципальное автотранспортное предприятие находится на грани банкротства.

"Мой муж работает на этом предприятии. Там большие трудности. Вместо того чтобы муниципалам отдать лучшие маршруты в городе, чтобы предприятие не закрылось, городская администрация отдала их частникам на семь лет", - сообщила женщина.

По ее словам, в результате государственное предприятие работает себе в убыток, а частные транспортные компании повышают стоимость проезда в маршрутках.

«Администрация не может контролировать стоимость проезда, закрывает на все глаза. АТП перестанет существовать, и сотни сотрудников останутся без работы. В нашем городе лишних рабочих мест нет», - сообщила женщина.

Она не верит в то, что новый глава сможет решить проблемы города. «Они копились годами, на них смотрели сквозь пальцы. Я не думаю, что сити-менеджер что-то изменит. Его не выбирал народ, у него никакой ответственности нет», - заявила женщина.

Из-за отрицательного имиджа города, нефтезаводов и других вредных предприятий Туапсе скоро перестанет существовать как курорт, считает предприниматель из Туапсе Инна Счастливая.

"Отдыхающих с каждым годом все меньше. Кто хочет отдыхать в промзоне? Нефтезаводы, перевалка удобрений, свалки в черте города. Мы – владельцы гостиниц - уже еле зарабатываем. Смотрим, как мимо нас в Сочи туристы едут", - рассказала женщина.

По ее словам, многие предприниматели продают свой курортный бизнес в Туапсе.

"Везде ввели курортный сбор. В соседних Джубге, Шепси, Новомихайловском будут собирать курортный сбор, а наши власти еще должны приплачивать тем отдыхающим, кто у нас останавливается", - считает женщина.

"Летом еще убирают пляжи, улицы, а сейчас все завалено мусором, порой по городской набережной противно идти. Кто к нам приедет на 8 марта? Посмотрят люди в Интернете на наш беспредел и поедут в Крым", - рассказала женщина.

Житель Туапсе Юрий Кондратьев пожаловался на ужасное состояние городских дорог.

"Я не помню ремонта дорог. Мы гробим свои машины. Невозможно ездить, особенно в дождь. В центре города залетел в лужу, оказалось, это яма. Пришлось производить ремонт подвески и менять задние стойки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

По его словам, к началу курортного сезона администрация проводит ямочный ремонт. "Это ровно до первого дождя. У нас летом нагрузка на дороги увеличивается в два раза, много отдыхающих приезжают на своих автомобилях. При этом на окраинах города вообще грунтовые дороги. Всю зиму ни пройти, ни проехать", - сообщил мужчина.