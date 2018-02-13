13 февраля 2018, 16:31

Два депутата в Абинске лишены мандатов за сокрытие доходов

Совет депутатов Абинска досрочно прекратил полномочия двух местных депутатов, которые, по данным прокуратуры Краснодарского края, не задекларировали часть доходов и имущества.

Согласно результатам прокурорской проверки, депутаты скрыли, что за 2015 и 2016 годы получили доходов более чем на миллион рублей, а также не указали в декларациях принадлежащие им два объекта недвижимости и 16 банковских счетов.

Данные проверки были предоставлены совету депутатов городского поселения, после чего оба депутата были досрочно лишены своих мандатов, говорится сегодня в сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Какие-либо комментарии от депутатов или их официальных представителей относительно сообщения прокуратуры пока не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 октября 2017 года двое депутатов Красноармейского и Староминского районов Краснодарского края также лишились мандатов за сокрытие доходов.

Примечание:

"Краснодарцы потребовали от матери подозреваемого в резонансном ДТП покинуть гордуму", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций", "Анатолию Разумееву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями".

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