13 февраля 2018, 23:07

Прокуратура заявила о незаконной вырубке ценных деревьев в Краснодаре

Вырубка в центре Краснодара 33 деревьев ценных пород нанесла городу ущерб на 6,3 миллиона рублей, сообщила прокуратура.

По данным прокурорской проверки, на улице Путевой в Центральном административном округе Краснодара вырублены ясенелистные клены, шелковица и другие деревья.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК России (вырубка насаждений, совершенная в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Дата вырубки и подозреваемые в ее совершении в сообщении не указаны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 октября 2017 года рабочие в рамках проекта по благоустройству Краснодара спилили несколько деревьев в жилом микрорайоне на улице Селезнева. Члены "ЭкоВахты" и местные жители не позволили вырубить остальные деревья.

Примечание:

"Сочинцы попросили Путина остановить застройку близ реки Дагомыс", "Компания на Кубани оштрафована за порчу сельхозземель", "Рудомаха заявил о блокировании работы "ЭкоВахты" судебными процессами".

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