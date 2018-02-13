Прокуратура заявила о незаконной вырубке ценных деревьев в Краснодаре

13 февраля 2018, 23:07

Вырубка в центре Краснодара 33 деревьев ценных пород нанесла городу ущерб на 6,3 миллиона рублей, сообщила прокуратура.

По данным прокурорской проверки, на улице Путевой в Центральном административном округе Краснодара вырублены ясенелистные клены, шелковица и другие деревья.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК России (вырубка насаждений, совершенная в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Дата вырубки и подозреваемые в ее совершении в сообщении не указаны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 октября 2017 года рабочие в рамках проекта по благоустройству Краснодара спилили несколько деревьев в жилом микрорайоне на улице Селезнева. Члены "ЭкоВахты" и местные жители не позволили вырубить остальные деревья.