Уроженка Астраханской области оказалась в числе жертв крушения Ан-148

13 февраля 2018, 01:38

Среди пассажиров, погибших при крушении самолета "Саратовских авиалиний" в Московской области, оказалась уроженка Астраханской области Крискентия Алексеенко. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в администрации области.

Как сообщал "Кавказский узел", самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово" в город Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших - гражданин Азербайджана Намик Гахраманов, двое армян - пилот Сергей Гамбарян и пассажирка Варсик Севоян и жительница Сочи Марина Калашник. Билеты на этот рейс приобрел также житель Сочи Максим Коломейцев, однако за несколько дней до авиакатастрофы вынужден был сдать их.

На борту самолета "Саратовских авиалиний", который разбился в Московской области, летела 25-летняя Крискентия Алексеенко, бывший директор астраханского центра детского развития "Новая волна".

"Это ужасная трагедия. Она была такой жизнелюбивой, с такой энергией отдавалась работе", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Неля Бареева, работавшая в этом центре педагогом.

По ее словам, центр открылся весной 2017 года, но в октябре Алексеенко по личным обстоятельствам закрыла его и уехала в Москву.

"Крискентия мечтала о большем, ставила себе более масштабные цели", – сказала женщина.

"Ее детский клуб находился на территории нашего центра. Они занимались подготовкой детишек к школе. Английский язык, разные развивающие факультативы – родители приводили детей на дополнительные занятия", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель сети соляных пещер Galo Family Анастасия Капкаева.

Когда в октябре детский клуб в Астрахани был закрыт, Крискентия перенесла его в родную Енотаевку, и там клубом занималась ее мать. Сама девушка после звонка с предыдущей работы в Москве вернулась в столицу, добавила Капкаева.

"В общей сложности Крискентия проработала у нас более трех лет. Она была специалистом поддержки – помогала пользователям и водителям решать различные вопросы. Осенью она вернулась к нам на работу после перерыва", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель службы такси Gett Алена Балакирева.

На вопрос о том, было ли путешествие Алексеенко в Оренбург связано с рабочими вопросами, в пресс-службе Gett не ответили.

В авиакатастрофе погибли три сотрудницы службы такси - Крискентия Алексеенко, Екатерина Насырова и Ольга Хохлова, сообщает "Татар-Информ".

Мать Крискентии Алексеенко сейчас находится в Москве.

"Они ждут опознания. Мы предложили ей помощь, но она пока не в состоянии ни о чем разговаривать. Как только они будут в Астрахани, мы с коллегами планируем организовать какую-то помощь", – сказала Неля Бареева.

По ее словам, Крискентия будет похоронена на родине.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин выразил соболезнования родным и близким погибшей и распорядился оказать ее семье всю необходимую помощь, в том числе в организации доставки домой и похорон, говорится в сообщении на сайте правительства Астраханской области.