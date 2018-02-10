Самолет Москва - Баку вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки

10 февраля 2018, 16:25

После вылета авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" из Москвы была обнаружена техническая неисправность, и командир судна принял решение вернуться во Внуково.

В "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL) отметили, что пассажиры рейса будут отправлены в Баку сегодня другим самолетом.

"В случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым, согласно правилам авиакомпании", - цитирует источник в авиакомпании "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2017 года пассажирский авиалайнер, вылетевший из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака.