Прокуратура Волгограда уличила местного депутата в сокрытии доходов

12 февраля 2018, 20:10

Один из депутатов гордумы Волгограда занизил в декларации свои доходы почти на 100 млн рублей и не полностью указал сведения об имуществе супруги, сообщила сегодня волгоградская прокуратура.

Надзорное ведомство обратилось в Центральный районный суд Волгограда с административным иском, требуя обязать Волгоградскую гордуму скорректировать сведения о доходах одного из депутатов.

Основанием для иска стали материалы проверки, которую провела прокуратура. Ведомство выяснило, что "вместо фактически полученного дохода свыше 110,4 млн рублей народный избранник задекларировал чуть более 11 млн рублей" и при этом не упомянул в декларации принадлежащую его супруге долю квартиры в Волгограде. "Сам депутат объяснил указанные обстоятельства невнимательностью и техническими ошибками", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Волгограда.

По информации прокуратуры, на официальном сайте городской думы до сих пор размещены недостоверные сведения о доходах и имуществе депутата, хотя в прокурорском представлении на имя главы города был поставлен вопрос о корректировке этой информации.

"Дума уклонилась от корректировки со ссылкой на отсутствие такой процедуры в действующих нормативных правовых актах. Размещение на официальном сайте представительного органа недостоверных сведений, существенно искажающих реальное финансовое положение депутата, нарушает права неопределенного круга лиц на получение достоверной информации о доходах и имуществе лиц, выполняющих публичные функции", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Комментариев со стороны Волгоградской гордумы и самого депутата пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года прокуратура нашла ошибки в декларациях депутатов парламента Дагестана. По информации ведомства, 12 депутатов и ряд сотрудников аппарата парламента указали в справках о доходах за 2016 год недостоверные сведения об имуществе.